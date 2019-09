Ortiz a Mesa: En política la corrupción no prescribe





26/09/2019 - 16:29:32

La Paz, (ABI).- El senador y candidato presidencial por la alianza Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz, afirmó el jueves que en política la corrupción no prescribe, en referencia a su adversario Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), involucrado en denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito.



"En política la corrupción no prescribe. No puede pretender ser presidente quien no explica un posible caso de malversación de gastos reservados y se quiera acoger a la prescripción", dijo a los periodistas.



Las críticas contra Mesa aumentaron después que él admitió que Ximena Valdivia, su exsocia del canal PAT y actual gerente de campaña de CC, pudo haber recibido dinero durante la última presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003).



No obstante, Mesa, exvicepresidente y sucesor de Sánchez de Lozada, señaló que ese hecho irregular prescribió hace 16 años.



"Eso va, absolutamente, contra la ética. Eso va contra los principios y valores más fundamentales de quienes queremos un cambio para Bolivia", enfatizó el candidato de BDN.



La denuncia de que Mesa recibía mensualmente montos económicos que provenían de los gastos reservados en el Gobierno de Sánchez de Lozada se suman a otras que tampoco aclaró la exautoridad.



Mesa no aclaró el origen de unos 10 millones de dólares recaudados, supuestamente, en kermeses y que tenían como destino su campaña electoral, como reveló el exvocero de CC, Diego Ayo.



Tampoco negó si habría recibido 1, 2 millones de dólares para ser candidato a vicepresidente de Sánchez de Lozada en el marco de las elecciones de 2002, entre otras acusaciones en su contra.