Secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolin insta a elecciones en Venezuela







26/09/2019 - 14:43:34

VOA.- El Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dijo a la Voz de América que la solución de los problemas en Venezuela pasa por la celebración de elecciones libres y valoró de "muy preocupante" que no exista hasta la fecha una salida a la crisis severa que vive la nación.



Parolin dijo a la VOA que la Iglesia Católica apoyó el fracasado diálogo entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó porque pensaron, y continúan creyendo que podría ayudar a solucionar la crisis.



"Creo que la salida son las elecciones, buscar un acuerdo entre todos, a través de negociaciones serias que puedan lograr una fecha para elecciones según los estándares internacionales", dijo Parolin.



Expresó que sigue siendo "muy preocupante" que continúa la crisis humanitaria, así como "el hecho de que los jóvenes salen del país porque no tienen esperanzas"



"Tenemos que trabaja todos juntos para resolver el problema", afirmó. "Es parte de la gran preocupación el hecho de que los venezolanos dejan su país".



"Los jóvenes no logran encontrar esperanzas en el futuo de Venezuela. Eso es trágico porque significa el fin de un país", enfatizó.



Parolin reiteró que es preciso que con la colaboración de todos surja una respuesta para "aliviar la crisis humanitaria y dar futuro a estos jóvenes dentro en su país".