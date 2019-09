Estados Unidos sancionó a Raúl Castro y sus familiares por respaldar a la dictadura de Nicolás Maduro







26/09/2019 - 14:39:20

Estados Unidos impuso este jueves sanciones contra Raúl Castro, ex presidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Lo confirmó el secretario de Estado Mike Pompeo. Asimismo, aquella medida impuesta por Washington también alcanza a sus cuatro hijos: Alejandro, Deborah, Mariela y Nilsa.



“Como Primer Secretario de las Fuerzas Armadas de Cuba, Castro es responsable de las acciones de Cuba para apoyar al ex régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela a través de la violencia, la intimidación y la represión”, sostuvo Mike Pompeo en un comunicado.



“En concierto con los oficiales militares y de inteligencia de Maduro, miembros de las fuerzas de seguridad cubanas han estado involucrados en graves violaciones de derechos humanos y abusos en Venezuela, incluyendo la tortura”, agregó el titular del Departamento de Estado. “Raúl Castro supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y que retiene actualmente a más de 100 presos políticos”.



El presidente Donald Trump participó el miércoles de un encuentro en el que se mencionó la responsabilidad del régimen cubano sobre lo que está sucediendo en el país sudamericano. “Venezuela atraviesa una tragedia de proporciones históricas” y ha sido “destruida por el socialismo”, dijo Trump en una reunión en un hotel de Manhattan, a la que invitó a representantes de más de 20 países de la región, incluidos los presidentes de Colombia, Chile, Ecuador, Argentina y Panamá.



“Pero seguiremos apoyando al pueblo venezolano cada día hasta que sean finalmente libres de esta terrible opresión. Serán libres. Sucederá”, afirmó. Trump dijo que Estados Unidos “está haciendo todo lo que puede para aislar a Maduro y sus cómplices”.



“La Habana es el cerebro detrás de esta tragedia para sostener a Maduro. Por eso, es crucial quebrar al régimen de Díaz-Canel, Raúl Castro y Maduro con más presión democrática”, dijo Julio Borges, el jefe de la diplomacia del presidente encargado Juan Guaidó, presente en la reunión.



“Dicen que mantener abierta todas las opciones es peligroso. Presidente (Trump), la evidencia muestra que lo peor que puede pasarle a Venezuela es que nada pase. Lo que es realmente peligroso, lo que es inaceptable, es tener un régimen que desestabiliza a toda la región y que hoy está matando de hambre a 35 millones de personas”, afirmó Borges.



Hace un año, en la anterior cita anual de los líderes mundiales en la ONU, Trump aseguró que no descartaba una opción militar en Venezuela, aunque su gobierno asegura que apoya una transición pacífica a la democracia. Borges llamó a todos los países de la región a sancionar también a Cuba. “Es hora de que Castro y Díaz-Canel comprendan las consecuencias de apoyar un gobierno criminal”, dijo.



Raúl Castro, de 88 años, asumió la presidencia del Consejo de Estado de Cuba en 2006, cuando su hermano Fidel comenzó a retirarse de la vida pública a causa de sus problemas de salud. El 18 de abril de 2018 le cedió el lugar a Miguel Díaz Canel, primer mandatario sin el apellido Castro desde la Revolución Cubana de 1959.



No obstante, se mantuvo como primer secretario del Partido Comunista, cargo que ostenta de 2011. Muchos observadores consideran por eso que es la máxima autoridad real del país.



Escalada de sanciones



En los últimos meses la presión sobre el Gobierno cubano se ha incrementado debido a que Washington ha amenazado en distintas oportunidades con endurecer cada vez más las medidas punitivas contra ese país por sus relaciones de cooperación con Venezuela.



Las más recientes acciones punitivas, que han ido en escalada, fueron anunciadas el pasado martes por el Departamento del Tesoro de EE.UU., que informó sobre la inclusión en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de embarcaciones y entidades encargadas del transporte de petróleo de Venezuela a Cuba.



Con información de Infobae y RT