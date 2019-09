Familiares de víctimas de feminicidios de La Paz presentan sus casos a la Comisión Mixta Legislativa







26/09/2019 - 14:29:32

La Paz, (ABI).- Al menos una veintena de familiares de víctimas de feminicidios de La Paz presentaron el jueves sus casos a la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la retardación en la atención y resolución de esos hechos que hasta la fecha no cuentan con sentencia.



"Nos organizamos como víctimas de feminicidio, este grupo viene a pedir justicia y sentencia para los asesinos de nuestras hijas, no tenemos ningún color político más que pedir justicia, nosotros somos ciudadanos de a pie que simplemente estamos aquí con el pedido de justicia", dijo Estela Quintana, que integra el grupo de familiares de víctimas de feminicidio.



Dijo que pedirán a esa comisión legislativa que realicen auditorías y seguimiento a los casos, para que se esclarecer y dar celeridad a fin de lograr justicia con sentencias condenatorias para los "feminicidas".



"Ellos (la comisión) van a investigar los casos, pedimos que se hagan auditorías a estos casos, pedimos que se castigue a estas autoridades que están obrando mal tanto a fiscales, como investigadores, peritos y jueces, porque ahí está la cadena, ahí está la mayor cadena de obstaculización de la justicia", sostuvo.



Por su parte, la presidenta de la Comisión Especial Mixta de Investigación, Sonia Brito, detalló que cada familiar tendrá al menos 10 minutos para relatar su caso, además deberá llenar un documento con los datos precisos de la investigación para hacer seguimiento.



"Vamos a escuchar los testimonios, los relatos de los familiares también en otros departamentos (...). Nosotros tenemos la potestad de que en el informe vamos a identificar a las autoridades negligentes, jueces, fiscales (...) vamos a fiscalizar", apuntó.



Esa comisión legislativa recibió hoy a los familiares de las víctimas que viven en La Paz. En las otras tres regiones se atenderá en las brigadas parlamentarias de cada departamento, mañana, viernes, en Tarija, el 9 de octubre en Cochabamba y el 17 de octubre en Santa Cruz.



Quintana, tía de Abigail Quintana una joven víctima de feminicidio de 18 años, contó que su sobrina fue asesinada y violada el 7 de junio de este año en manos de su exenamorado de 16 años.



Lamentó que desde que se encontró el cuerpo de su sobrina en Las Lomas de Achumani, zona sur de La Paz, la familia no encontró justicia porque desaparecieron evidencias, como la ropa de la víctima, además que el "asesino" fue enviado a un centro de rehabilitación y no a la cárcel.



Asimismo, el padre María Isabel Pillco contó que su hija fue asesinada el 2014 en manos de David Vizcarra, después de la investigación se dio una sentencia, pero en 2017 el "asesino" quedó en libertad, "es injusto soltar al agresor de mi hija", refrendó.



El abuelo de Camila Cecilia Brañez, contó que su nieta fue violada y asesinada en 2009 por el exdocente de la Carrera de Turismo, Víctor Hugo Ricaldi, y dijo que en estos 10 años no encontró justicia para su familiar porque "el autor de ese crimen sigue libre en las calles, trabaja en la UPEA".