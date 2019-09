Costas: La alianza entre Doria Medina y Mesa nació muerta







26/09/2019

Santa Cruz.- El líder de Demócratas y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó el jueves que la alianza entre Samuel Doria Medina y Carlos Mesa "nació muerta" y que Comunidad Ciudadana (CC) no llegará a ningún lado porque tiene "pies de barro".



De esa manera Costas desahució la carrera a la Presidencia de Mesa pese al respaldo político que logró en los últimos días de Doria Medina, quien en las elecciones de 2014 firmó la alianza de Unidad Nacional (UN) con Demócratas sin conseguir una victoria frente al presidente Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Esta nueva alianza "nació muerta" porque solo estará vigente para las elecciones generales de 2019, enfatizó en una entrevista con radio El Deber.



Costas observó además que el discurso de Doria Medina está enfocado en sacar a Morales del Gobierno con un candidato en el que él mismo no confía ni tiene el carácter de administrar el país.



En anteriores días, el líder de Demócratas recordó que para Doria Medina el presidenciable de CC era un candidato de "pie de barro" y "pusilánime".



"Está diciendo (Doria Medina) que Carlos Mesa va a perder las elecciones. Además, manifestó que no llegará a ningún lado porque tiene pies de barro", ratificó esta jornada.



En ese marco, Costas señaló que la alianza Bolivia Dice No (BDN) y su candidato presidencial Óscar Ortiz será el gran ganador de las elecciones.



"Ahora la gente conoce su entrega, honestidad y convicción", remarcó el aliado de BDN.



Una última encuesta ubicó a Morales en el primer lugar de la intención de voto con un 43,2%, seguido por Mesa con 21,3% y Ortiz 11,7%.