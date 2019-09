No hay fondos para el SIN, Gobernación de Tarija califica de burla





26/09/2019 - 13:26:40

El País.- El Ministerio de Economía y Finanzas notificó a la Gobernación que no hay disponibilidad presupuestaria en el fideicomiso constituido en el mes de abril para poder financiar el proyecto de interconexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Esta consulta era el punto número uno del acuerdo arribado la semana pasada entre el Comité Cívico, Ende, el Ministerio de Economía y la Gobernación para destrabar una situación que venía postergándose en Tarija y que contribuía a la situación de crisis económica.



El acuerdo había sido celebrado por todos los implicados y bien acogido por la población, sin embargo el primer punto para su ejecución no ha sido posible. Para la Gobernación se trata de “una burla”, puesto que “conocer la disponibilidad del fondo era sencillo para el Ministro”, mientras que desde el Gobierno se señala que se buscarán otras fórmulas para avanzar en el compromiso.



Enojo



El secretario de Planificación de la Gobernación, Karim Leytón, lamentó que después de la presencia de la ministra de Salud, Gabriela Montaño y del ministro de Economía, Luis Arce Catacora, haya una “rotunda negativa” a las aspiraciones que tiene el departamento de Tarija.



“Como podemos entender la llegada de los ministros como un verdadero cambio de actitud del Gobierno con Tarija, cuando todo es ‘no’. Cuando se le planteó que el SIN al ser una competencia nacional y sea asumida por el Gobierno Nacional, fue una negativa, dijo que no, lamentablemente un Gobernador irresponsable como Lino Condori firmó un contrato asumiendo el costo Tarija para el interconectado (…), y ahora le exigen a Tarija pagar la deuda porque el Gobierno no va asumir absolutamente nada”, manifestó Leytón.



Leytón recordó que lo único que comprometió el Ministro de Economía fue gestionar un crédito, pero el pasado miércoles a través de un fax explican que no hay estos recursos. “Como podemos entender la actitud del Gobierno Nacional que vienen a Tarija, se sacan las fotos en Tarija, dan discursos como que hay voluntad con Tarija, cuando está demostrado que los asuntos relevantes y de mayor impacto, el Gobierno no tiene la voluntad ni decisión de resolverlos”, expuso Leytón.



Para el funcionario de la Gobernación, no existe la voluntad por parte del Gobierno Nacional en ayudar a resolver los problemas de Tarija, ni tampoco de conciliar las inversiones que realizó el departamento cuando en realidad eran competencias del nivel central de Gobierno.



“Nos llama profundamente la atención que se hagan reuniones, que se den conferencias de prensa, que lleguen los ministros y no se resuelva lo importante que necesita Tarija. Con el Ministro de Economía y Finanzas, hay que se francos, cuando se le planteó la conciliación para ver la conciliación de los caminos, dijo que no, que no era su área, entonces no hay voluntad, es una negativa más”, refirió Leytón.



Leytón indicó que además también hubo negativas para terminar con los débitos automáticos que padece el Tesoro Departamental y también estimó negativas en la dotación de ítems de salud para el Virgen de Chaguaya, el Oncológico y el Materno Infantil.