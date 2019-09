Bolivia defiende el multilateralismo, la soberanía e integración de los pueblos en reunión de No Alineados





26/09/2019 - 13:24:59

Nueva York, (ABI).- El canciller boliviano, Diego Pary, defendió el jueves el multilateralismo, la soberanía e integración de los pueblos en la reunión del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) que se celebra en paralelo al septuagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



"Defendemos el derecho inalienable que tiene cada país a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia, así como la no intervención en los asuntos internos", dijo en ese evento presidido por la representación de Venezuela, que hizo entrega de la presidencia del grupo a Azerbaiyán.



Ese bloque integrado por 120 países se reunió está jornada para invocar a la comunidad internacional en general a defender el multilateralismo y fortalecer los lazos de cooperación para fomentar la paz en el mundo.



En su intervención, Pary destacó "el respeto a la soberanía y la integridad de todas las naciones" como las bases esenciales de las relaciones entre los Estados.



"Quiero destacar el rol del Movimiento de Países No Alineados como espacio de concertación política más grande a nivel mundial, que permite representar los intereses de más de dos tercios de los países miembros de las Naciones Unidas", agregó.



Durante el debate, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó el apoyo de su país a las políticas socio-económicas implementadas en los últimos años en Bolivia.



"Reiteramos nuestro apoyo y solidaridad a la revolución democrática-cultural liderada por el hermano presidente Evo Morales, que ha colocado al Estado Plurinacional de Bolivia en la vanguardia de la lucha por el desarrollo sostenible y la justicia social", dijo.



Ese encuentro finalizó con la aprobación de una declaración sobre la "Defensa de los principios de soberanía e independencia política como medio para mantener la paz", que fomenta la cooperación y amistad entre los Estados.