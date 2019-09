Conade descarta realizar el paro indefinido previsto para el 10 de octubre







26/09/2019 - 13:19:54

Rolando Villena, ex defensor del Pueblo y uno de los representantes de Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), descartó que se realice el paro indefinido como estaba previsto para el 10 de octubre.



“No vamos a hacer el paro indefinido, no va a ver, se van a tomar otras medidas”, dijo Villena, según un reporte de radio Fides.



Los comités cívicos de Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí y Tarija habían ratificado el anunciado paro indefinido de actividades, convocado para el 10 de octubre, en contra de la repostulación del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales y Álvaro García Linera.



“Hay eventos importantes que se van a llevar a cabo a nivel de los comités cívicos, por ejemplo Santa Cruz se reúne el 4 de octubre y van a ver otros más, hasta el 10 habrá uno o dos más y estos van a ser evaluados, muy importante lo que el Comité Cívico de Santa Cruz y lo que nosotros desde la sede de gobierno, en lo que va a hacer el 10 de octubre, podamos tomar medida respecto al fortalecimiento de esta movilizaciones que se está articulando, no debemos restar, no debemos ver los temas particulares y renunciar a toda posibilidad de que esto sea utilizado por otros intereses de tipo político”, manifestó.



OTRAS MEDIDAS A TOMAR



Sin embargo, explicó que este tema y otros se tratarán en el Quinto Congreso de plataformas ciudadanas del 21F del país que se reunirán este sábado en la ciudad de La Paz. En esta participarán el Conade y otras instituciones, en las que se analizarán estrategias para la defensa de la democracia y además se analizará petición de juicio de responsabilidades para el gobierno por la ineficiente accionar ante los incendios que devoraron más de 3 millones en la Chiquitania, informa Página Siete.



Precisó que para el 10 de octubre se está preparando una agenda que permitirá tocar otras estrategias de defensa del 21F y de la restitución del sistema democrático, el cual, considera que se ha visto mellado porque desde el 2006 no existe una alternancia política. Asimismo, adelantó que se llevará un cabildo en defensa de la democracia.



CONTROL DEL VOTO



Villena anunció que el Conade ejercerá el control del voto en las elecciones generales del 20 de octubre próximo, debido al temor de un posible fraude electoral, frente a algunas señales respecto a denuncias de acarreo de gente.



"Preocupa el incremento del electorado entre las elecciones del 2014 y 2019. No es casual responde a una estrategia y los problemas que habíamos denunciado relativo al distrito de ánforas de un distrito o departamento a otro (…) Eso lleva a la población a una total incertidumbre de lo que pueda acontecer en las elecciones de este año", dijo.



Resaltó que se intentará estar en todas las mesas de votación del país y que para ello se coordinará con otras instituciones como Jubileo y las universidades estatales.



“De modo tal que el control del voto, la toma de fotografías, para que el registro inmediato del elector que ha ido a dar su voto no pueda sufrir alteración alguna”, resaltó.