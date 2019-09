La Paz: En el Hospital Obrero se instala el quinto piquete de huelga y se restringe la cobertura







26/09/2019 - 13:06:28

En el Hospital Obrero de La Paz, de la Caja Nacional de Salud (CNS), los médicos y profesionales instalaron el quinto piquete de huelga de hambre pero se restringió el ingreso y la cobertura de la prensa, lo que provocó molestia.



El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, confirmó a Radio Fides la instalación del quinto piquete y dijo que el problema para la cobertura de los medios fue solucionado.



“Anoche se ha instalado un piquete de huelga de hambre, lastimosamente no se ha tenido la colaboración de las autoridades y eso es algo que ha desatado un conflicto en el Hospital Obrero, y creemos que este conflicto se ha desatado por una autoridad que no ha dejado ingresar a la prensa ni a los colegas y eso no se puede hacer, la libertad de expresión, la libertad de prensa tiene que existir en nuestro país, de todas maneras ese problema ya ha sido solucionado”, indicó.



Explicó que al momento se tienen 10 piquetes de huelga de hambre en el país, cinco en Cochabamba y cinco en otras regiones del país.



SALUD LAMENTA QUE SE ESTANQUE EL DIÁLOGO



El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, lamentó el jueves que se estanque el diálogo con el Colegio Médico de Bolivia debido a la intransigencia de ese sector de no retornar a la mesa de negociaciones en la ciudad de Cochabamba, y poner fin al paro que ya lleva 38 días.



"El diálogo está estancado con el sector de los médicos por su intransigencia después de la ruptura unilateral que hicieron la semana pasada en la ciudad de Cochabamba", dijo a los periodistas.



Los médicos demandan la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud 1189, su incorporación a la Ley del Trabajo, además de declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud, en los últimos dos pedidos se logró algunos consensos, mientras que la demanda de destitución del gerente de la Caja Nacional de Salud, Juan Carlos Meneses, aún no fue analizada.



Terrazas consideró que esta actitud de los galenos solo refleja su intencionalidad de querer dilatar este conflicto en desmedro de la salud de la población, y sobre todo antepone sus intereses personales electo-partidarios. (ABI)