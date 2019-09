Huawei ya trabaja en el 6G según su CEO, aunque no cree que llegará hasta dentro de 10 años





Xataka.- Huawei ya está investigando el desarrollo de la tecnología 6G, que en un futuro debería ser la sucesora del 5G que actualmente está empezando a desplegarse en todo el mundo. Lo ha dicho el propio Ren Zhengfei, CEO de la empresa, en una entrevista para la CNBC. En ella, incluso ha dicho que ya llevan un tiempo trabajando en ello.



Eso sí, que nadie se emocione y que crea que el 6G está a la vuelta de la esquina, porque el fundador de Huawei también asegura que todavía están en una fase muy temprana de su desarrollo, y que todavía queda un largo camino por delante antes de que se empiece con su comercialización.



Según ha dicho, están trabajando en paralelo en 5G y 6G, por lo que mientras siguen perfeccionando la tecnología de los estándares que se están implantando ahora ya llevan un tiempo desarrollando la siguiente. En cuanto a su llegada, Ren ha dicho que estamos todavía a diez años de poder empezar a verlo, aunque viendo lo que ha tardado en terminar de llegar el 5G desde que lo están anunciando tampoco sería de extrañar que fueran algunos más.



Esta no es la primera vez que oímos hablar de que el 6G está empezando a plantearse. En noviembre del 2018, el director del grupo de trabajo del 5G del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información chino ya dijo que llevaba desde marzo de ese año investigando el 6G. También aseguró que el desarrollo oficial de esta conectividad se iniciaría el 2020, aunque no lo veríamos comercializado hasta 2030.



Por lo tanto, el CEO de Huawei no ha hecho sino confirmar que su empresa también está en esas labores, y de hecho ha dado un plazo similar de una década. Además de esto, en marzo de este 2019 tuvo lugar la 6G Wireless Summit, una convención donde expertos mundiales en comunicaciones móviles se reunían y daban convenciones para tratar de definir los primeros objetivos de esta tecnología.



Y claro, cómo olvidar también las memorables palabras de Donald Trump asegurando que quería ya que Estados Unidos tuviera 6G. Pero claro, también dijo que quería que su país ganase a través de la competencia y no mediante bloqueos, que es lo que está haciendo actualmente con su guerra contra Huawei y ZTE.



Sea como fuere, lo que parece es que cuando después de años de espera el 5G empieza a ser una realidad, parece que dentro de muy poco vamos a empezar a escuchar hablar cada vez más del 6G. En china dijeron que se empezaría a desarrollar en 2020, o sea que habrá que esperar por lo menos al año que viene para ver si comienzan a plantear algunas de sus características.