Alex Fernández compite con su abuelo Vicente en la misma categoría de los Grammy







26/09/2019 - 12:27:35

Quién.- Con su disco debut, Sigue la Dinastía, Alex Fernández recibió sus primeras dos nominaciones al Grammy Latino en las categorías: Mejor álbum de música ranchera/mariachi y Mejor canción regional mexicana por el tema ‘Te Amaré’.



Además, esta es la primera vez que el hijo de Alejandro Fernández compite con su abuelo, Vicente, quien también se encuentra en la terna por ganar el galardón al mejor álbum de su género con su disco, Más romántico que nunca.



“Estoy super contento, para mí el Grammy es el mejor premio que puede haber en esta carrera y el saber que mi disco está nominado y mi canción ‘Te amaré’ también está nominada a un Grammy no te puedo explicar la felicidad y el orgullo que me da.



“Para mi es un honor estar nominado junto con mi abuelo, si llega a ganar él el premio voy a estar muy contento, y si Dios quiere me lo llego a ganar yo, me vuelvo loco”, compartió el artista en entrevista para Quién.



De hecho fue él quien le anunció a "Chente", quien además será reconocido por la Academia Latina de Grabación por su trayectoria, que ambos aparecen en el mismo rubro. Fue su madre, América Guinart, quien le dio la noticia y agradeció el apoyo que ha recibido por parte de su equipo de trabajo y del público.



“La verdad es que estamos muy contentos todo el equipo, estoy muy orgulloso del equipo que tenemos, al final del día, mi abuelo, mi familia, Dios, la disquera y toda la gente que al final hacen que todo esto se haga realidad.



“No hay palabras para describir la felicidad y el honor que me genera estas nominaciones. Con el simple hecho de estar nominado en los Grammy ya siento que gané”, agregó.



Alex está listo para asistir a la ceremonia en la que se conmemora la vigésima entrega anual de los Latin Grammy que se realizará en hotel MGM, de la ciudad de las Vegas, el próximo 14 de noviembre.



“Obviamente ya empecé a soñar que me lo gano y que agradezco. Se lo dedicaría principalmente a Dios y a toda mi familia por todo el apoyo que me han dado, especialmente a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, se lo dedicaría a todo mi equipo de trabajo y a las personas que hacen que estos sueños se puedan hacer realidad”, agregó.



Previo a la ceremonia del Grammy Latino, el cantante ya trabaja en su nuevo álbum con el que pretende revolucionar la música mexicana y al igual que su primer disco, su abuelo también trabajará hombro a hombro con él.