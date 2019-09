¿Por qué Paris no recibirá nada de la herencia de su abuelo, Barron Hilton?





26/09/2019 - 12:22:03

Quién.- Después de la muerte del magnate Barron Hilton, la noticia que llamó la atención de todos fue saber que sólo el 3% de su fortuna sería heredada a su familia, mientras que el 97% restante a su fundación filantrópica.



"Barron Hilton, hijo, patriota, empresario y generoso filántropo, comprometió el 97% de su riqueza a los trabajos humanitarios de la Fundación". Con estas palabras, la Fundación Conrad N. Hilton, de la que Barron era presidente emérito, anunciaba en su página oficial que se quedaría con gran parte de la inmensa fortuna del magnate hotelero, aunque en realidad, esta donación ya había sido anunciada por el propio magnate en el año 2007, cuando se hizo público que sus famosas nietas Paris y Nicky no verían nada de la fortuna de su abuelo.



¿La razón? Los constantes escándalos de los que tanto Paris como Nicky eran protagonistas en aquellos años. Cuando la alocada vida que ambas llevaban les costó renunciar a cualquier herencia que Barron estuviera pensando en dejarles. El magnate, de acuerdo con medios estadounidenses Hilton decidió ponerle a su nieta mayor un castigo por su mala conducta pues, según sus propias palabras: "Ha manchado el nombre de nuestra familia".



Se especula que Barron tenía pensado destinarle un 3% de su herencia a Paris. Pero la amplia repercusión que tuvo la difusión pública de un video casero en el queParis aparece teniendo relaciones sexuales fue la gota que derramó el vaso e hizo cambiar de opinión al magnate: así que los 69 millones que le corresponderían a Paris serán destinados, también, a obras de caridad.



Además, el tema de la desherencia podría ser algo de familia, pues el padre de Barron hizo exactamente lo mismo y el abuelo de Paris no tuvo más que un 3% de la fortuna de su padre cuando este falleció en 1979.



Sin embargo, lejos de sentirse molesta o agraviada por la parte de fortuna de su abuelo que le corresponde, su nieta Paris, de 38 años, solo manifestó tristeza por el deceso de Barron.



En su cuenta de Instagram, donde la rubia mediática tiene más de 11 millones de seguidores, ella escribió: "Me entristece profundamente la pérdida de mi abuelo, Barron Hilton. era una leyenda, un visionario, un hombre brillante, guapo, amable y que vivió una vida llena de logros y aventuras".



"La última conversación que tuvimos fue hace unos días y le conté lo mucho que influyó en mi vida. Su espíritu, su corazón y su legado vivirán en mí", concluyó Paris en su publicación, acompañada por una serie de fotos de ella de pequeña con su abuelo y de el mismo Barron junto al resto de la familia.



En otra publicación, Paris acompañó un video junto a su abuelo que musicalizó con el tema “Never love again”, de Lady Gaga, en dicha imagen la socialité escribió: “Te amo y te extrañaré siempre abuelo”.