En mi país ya soy una señora: Detienen a actriz trans de Nosotros los nobles







26/09/2019 - 12:16:17

Quién.- La actriz española, Karla Sofía Gascón compartió una situación incómoda que vivió a su llegada a México, pues fue detenida por agentes de migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



En entrevista para el programa “Ventaneando”, la actriz reveló que viajó a la capital del país para realizar sus trámites para convertirse en mujer de manera legal, ya que en México está registrada aún como Carlos Gascón.



“El principal motivo de mi viaje (a México) es arreglar los papeles. Me han detenido por 3 horas en Cancún, resolviendo quién era y quién no”, confesó la actriz, recordada por su participación en la película Nosotros los nobles.



La española aseguró que todo se trató de una confusión, pues en su país natal ya es reconocida como mujer y en México aún no concluye el trámite.



“Aquí soy un señor (Carlos Gascón) y en mi país soy una señora, pero ya se va a resolver pues ya voy a cambiar mis datos”, contó en tono de burla la actriz.



Finalmente, Karla Sofía informó que en diciembre se someterá a una cirugía de reasignación de sexo, aunque no especificó cuáles serán los cambios físicos a los que se someterá.



El actor Carlos Gascón, decidió someterse a un proceso de transformación física que, en 2016, inició para adecuar su cuerpo a una mujer, de hecho, ya se ha sometido a algunas cirugías para completar su proceso.



Pese a la detención de tres horas que vivió la actriz en el aeropuerto de Cancún, Karla Sofía mantuvo siempre una actitud optimista y el incidente no la molestó, de hecho, la actriz especificó en sus redes que vio el momento como un mero tramite de revisión de documentos y que no fue arrestada por ningún elemento, como algunos medios especularon.