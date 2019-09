Para el MAS no está en juego la segunda vuelta, sino los dos tercios en la ALP: García





26/09/2019 - 11:25:42

La Paz, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó el jueves que para el Movimiento Al Socialismo (MAS) no está en juego la segunda vuelta electoral, sino alcanzar los dos tercios de representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) mediante el voto en los comicios generales de octubre próximo.



"La realidad de las encuestas y la percepción ciudadana habla de que no está en juego la segunda vuelta, sino están en juego si tenemos dos tercios en la Asamblea (Legislativa Plurinacional)", dijo en una entrevista con el canal Cadena A.



Para el segundo del Ejecutivo boliviano la victoria del MAS en las próximas elecciones se refleja en las encuestas que realizaron, hasta la fecha, los medios de prensa privados (televisión, radio y periódicos), que son lideradas por el partido oficialista.



En la última encuesta, realizada por la empresa Viaciencia S.R.L., para la alianza de medios televisivos privados Unitel, PAT, Red Uno y Bolivisión, el candidato Evo Morales del MAS obtuvo 43,2% de la preferencia, mientras que Mesa logró 21,3%, y el candidato por Bolivia Dice No (BDN), Oscar Ortiz, obtuvo 11,7%.



"La tendencia del MAS es a que va a ganar en primera vuelta y que en verdad el debate político real de fondo, no lo dicen los candidatos porque no pueden decirlo, pero en los hechos -objetivamente- lo que estamos peleando es si vamos a tener dos tercios o no", insistió.



García Linera aseguró que la victoria del MAS en los próximos comicios se dará porque el pueblo boliviano sabe que su propuesta "garantiza estabilidad económica" para continuar aportando al crecimiento de la nación.