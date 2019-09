Por no emitir visas para delegados a la ONU Rusia prepara una sorpresa para EE.UU.





26/09/2019 - 11:13:34

RT.- Rusia ofrecerá una respuesta contundente después de que EE.UU. no emitiera visas para decenas de sus funcionarios que tenían previsto asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, aseguró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



El canciller de Rusia aseveró al margen de la 74.ª sesión de ese encuentro en el que intervendrá el 27 de septiembre que "declararemos nuestra posición aquí", subrayó que "prepararemos medidas" e indicó a un reportero que no le privara de "la oportunidad de dar una sorpresa".



Previamente, el responsable de la diplomacia de Rusia señaló que el comportamiento de Washington puso de manifiesto que es momento de plantear "qué hacer con la sede de la ONU" y ofreció la opción de que se traslade a una ciudad rusa como Sochi, que "se las habría arreglado sin asperezas".



Lavrov lamentó que la llamada "exclusividad" de EE.UU. derive en actitudes que no corresponden al derecho y las prácticas internacionales porque los estadounidenses "creen que pueden hacer lo que les dé la gana, mientras el resto debería hacer solo lo que ellos les permiten".



Entre los afectados por la falta de visado se encuentran el jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitri Rogozin; responsable del Comité de Relaciones Internaciones de la Duma Estatal rusa, Leonid Slutski; el senador Konstantín Kosachov; varios intérpretes y otros participantes en la conferencia sobre el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.



Varios de los funcionarios rusos que no obtuvieron el visado sí tuvieron éxito con ese trámite en varias ocasiones del pasado para asistir a otros eventos oficiales en territorio estadounidense.



"Acto de negligencia"



La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, detalló que su país realizó los trámites requeridos para que la misión diplomática estadounidense revisara cada solicitud dos meses antes de la fecha prevista del viaje y la documentación presentada fue marcada como "de entrega temprana".



Por su parte, la misión diplomática estadounidense en Moscú ha rehusado referirse al tema. "De acuerdo con nuestras reglas, no realizamos comentarios sobre casos especiales de solicitud de visado para EE.UU.", indicaron desde la Embajada de EE.UU. en Rusia.



Asimismo, la agencia Riafan asegura que recibió un comunicado oficial en el que el Departamento de Estado de EE.UU. sostiene que evalúa cada caso de acuerdo a la normativa establecida, aunque los funcionarios norteamericanos se negaron a revelar los motivos de los rechazos de las visas porque esa información sería confidencial.



Finalmente, Zajárova recordó que Moscú emitió unas 200 visas para la delegación estadounidense que acompañó al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, cuando visitó Sochi en mayo e insistió en que este "acto de negligencia" de Washington se convertirá en "el tema central" de la conversación prevista entre el diplomático norteamericano y Serguéi Lavrov.