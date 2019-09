The Strongest golea a Destroyers y sigue metiendo presión





26/09/2019 - 08:22:57

El Diario.- El primer gol de The Strongest logrado por Ramiro Vaca frente a Destroyers, ayer en el estado Hernando Siles. GALERÍA(2)

El equipo de The Strongest goleó (4-0) ayer a Destroyers en el estadio Hernando Siles y con ello se mantiene en la pelea por el título del torneo Clausura 2019. El partido fue todo para el Tigre que pudo hacer muchos más goles, pero el arquero Elder Arauz se ocupó de evitar un desastre mayor.



Con este triunfo, los atigrados continúan presionando a Bolívar y Wilstermann, que están arriba, en procura del cetro de este campeonato.



El Tigre comenzó avisando en el primero minuto de juego con un remate de Ramiro Vaca desde el borde del área grande, pero la pelota rebotó en la base del poste izquierdo del arco de Elder Arauz.



El dominio de The Strongest se volvió a hacer evidente en el minuto 5, cuando Raúl Castro, en una jugada individual dejó a dos jugadores en el camino y desde fuera disparo alto y fuerte, pero Arauz logró sacar la pelota con la mano izquierda, en una estirada felina. Y, luego el saque de esquina que Fernando Martelli no pudo dar dirección a su remate de cabeza.



Los aurinegros intentaron abrir la defensa de los canarios, que se agruparon bien, tratando de cerrar los espacios, obligando al local a buscar los remates desde fuera el área grande.



The Strongest no abrió el campo de juego con las proyecciones de los laterales Saúl Torres y Marvin Bejarano por derecha e izquierda, respectivamente, cuando esa fórmula le dio resultado en otros cotejos. El juego pasó por los pies de Castro y Ramiro Vaca, tratando de buscar a Harold Reina y Jair Reinoso.



El dominio del Tigre fue improductivo, porque no encontró los espacios y apeló a los remates desde afuera del área grande, pero sin puntería y, además, con un juego lento, cuando debió aplicar la velocidad para sorprender a la defensa de la Máquina Vieja.



Recién a los 33 minutos hubo otra opción de gol para los aurinegros. Tiro libre desde el vértice izquierdo del área grande y el remate de Vaca al ángulo derecho donde llegó Arauz para sacar la pelota.



Destroyers tuvo su única aproximación en el minuto 35. Contragolpe de Saucedo que se metió al área grande pero no se animó a encarar a Daniel Vaca y cedió un pase demasiado largo para Cortez, que no estuvo atento.



Un minuto después Vaca disparó en el segundo palo, tras centro de Torres y Arauz la tapó. Y a los 40 otra de Castro, misil al arco de Destroyers y el arquero detuvo en dos tiempos.



Tanto va el agua al cántaro... Y, en el minuto 43, pase largo de Bejarano a Vaca por el sector izquierdo, avanzó unos pasos, remató de zurda y cruzado para derrotar a Arauz, que hasta ese momento había tapado todo.



En la segunda parte cambiaron las cosas, porque llegaron los goles



En el minuto 52, saque de esquina desde la derecha que lanza Vaca para el ingreso de Martelli, que llego solo y sin marca para zambullirse y meter la cabeza y anotar, el segundo del Tigre.



No pasó mucho tiempo y el tercero lo hizo Walter Veizaga luego de una jugada individual de Reina, que dejó a dos marcadores, le cometieron la falta, pero el volante estuvo atento para disparar bajo a la derecha de Arauz, en el minuto 54.



El dominio local tuvo su rédito con un cuarto gol , luego de una incursión individual del lateral Torres, que se metió por el medio, nadie lo marcó y sacó un derechazo cruzado para dejar sin opciones a Arauz.