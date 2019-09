Sport Boys aplastó a Real Potosí para salir del fondo







26/09/2019 - 08:20:18

Diez.- De la mano de Alejandro Quintana, Sport Boys aplastó a Real Potosí por 6-2 y escaló al décimo lugar de la tabla de posiciones para respirar e ir escapando de la zona de descenso directo. Al frente tuvieron a un lila que dio pelea en el segundo tiempo, con diez hombres en cancha tras la expulsión de Luis Garnica.



Los goles fueron marcados por Yasmani Duk (9’ y 18’), Álvaro Quiroga (41") y Daniel Saravia (74’) y Quintana (86’ y 89’). Descontaron Maximiliano Gómez (59") y Juan Vogliotti (63’).



Al Toro le bastó el primer tiempo para golear a un lila que presentó una defensa mal parada y que dio muchas licencias permitiendo el fácil ingreso de los rivales. A los primeros segundos, Santos Navarro estuvo por marcar el primero, pero su zurdazo no pudo ingresar. Nueve minutos más tarde, Duk marcó el primero tras un centro desde la derecha de Quintana. Isaías Dury no llegó a bloquearlo. Fue el 1-0.



Duk apareció nuevamente, también colaborado por Quintana, y decretó el 2-0. El delantero camireño superó Douglas Ferrufino y Garnica como si nada. Después de un par de jugadas, la visita intentó con Gómez (26’ y 37’) y con Jaime Arrascaita (37’), pero solo quedó en eso. Cerca del final, Quiroga amplió la diferencia tras un rebote, ya que Wálter Santillán rechazó el balón después del potente remate de Guery García (41"). Con el 3-0 se fueron al descanso.



Casi se le va de las manos



Al poco tiempo de reiniciada las acciones, Garnica se fue expulsado por doble tarjeta a amarilla. Su salida fue como un aliciente para sus compañeros que intentaron remontar. Primero con el tanto de Gómez que solo tuvo que puntear el balón tras la mala salida de Álex Arancibia (59’). Cuatro minutos más tarde, Vogliotti cabeceó abajo y puso el 3-2. Marcador que sacudió al local.



La reacción llegó mediante Saravia (74’) que anotó con un potente remate el 4-2. Para sellar la victoria apareció Quintana con sus dos conquistas en tres minutos (86’y 89’), primero burlando a los zagueros y metiéndose hasta el fondo, después con un cabezazo tras un centro de Saravia.



Sport Boys visitará a Always Ready, el sábado (15:00), mientras que Real Potosí visitará a Royal Pari el domingo 15:00.