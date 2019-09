Wilster juega partido clave y sigue sin encontrar al reemplazante de Serginho







26/09/2019 - 08:18:59

Opinión.- La presencia de Serginho dentro de la delegación de Wilstermann pierde fuerza para el viaje a Santa Cruz, donde el jueves jugará contra Oriente Petrolero desde las 20:30. El entrenador Cristian Díaz ha ensayado con Víctor Hugo Melgar y Esteban Orfano como los posibles reemplazantes.



La única duda dentro del elenco es el sustituto de Serginho, quien participó de la práctica con balón, pero no concluyó la labor porque continúa sintiendo dolor en el tobillo. El futbolista podría reaparecer el fin de semana frente a Guabirá o será reservado para el siguiente compromiso contra Bolívar en La Paz.



Una variante que utilizó Díaz fue jugar con Melgar metros más delante de su ubicación natural, pero esta prueba dejó disconforme al cuerpo técnico por lo que abrió espacio para Orfano, quien venía de jugar como lateral por la derecha el fin de semana. Esta vez, el delantero estaba en su lugar habitual y tiene más opciones para iniciar las acciones desde ese lugar.



El director técnico argentino cerró la práctica con una idea definida sobre este asunto; sin embargo, se la guardó y recién este miércoles se conocerá su determinación cuando salga la lista de los jugadores que viajarán a la capital oriental.



El lateral Pablo Laredo reapareció en el once para ocupar el costado derecho. El juvenil cumplió con su partido de castigo por la tarjeta roja que recibió. El resto de los jugadores serán los mismos que disputaron el cotejo ante Royal Pari (1-0).



"Se viene un partido durísimo, Oriente siempre es un gran equipo que se pone fuerte de local. Ganamos el partido del fin de semana, eso no es margen para relajarnos y debemos sacarlas tres unidades para pararnos bien en la tabla", declaró Ronny Montero, segundo zaguero central en la línea de cuatro que alista Wilstermann.



PÉREZ



El caso de Daniel Pérez sigue siendo un dolor de cabeza. En la fecha, el secretario General del club, Renán Quiroga, acusó a Adrián Monje, responsable de la Dirección de Competiciones de la División Profesional, de no atender este tema.



"La FIFA ha respondido dos cartas poniendo en manos de la Federación, lamentablemente la Federación y el señor Monje no le dan la importancia, han archivado esos documentos, solo nos dice que esperemos y nos perjudica", declaró Quiroga durante el entrenamiento.