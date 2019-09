En Pando se registra mayor incremento inusual de votantes, según estudio







26/09/2019 - 08:11:26

Página Siete.- Pando es el departamento en el que se registra un incremento “crítico e inusual” de electores. En 11 de los 15 municipios pandinos, el padrón se incrementó por encima del 20%, según el estudio que realizó el constitucionalista Carlos Börth.



“El departamento más crítico es Pando, casi el 90% de sus municipios están en ese problema. Se observa en algunos municipios 50%, 64% de crecimiento de electores, parece que han acarreado gente de Beni y La Paz”, manifestó Börth, quien agregó que en el municipio de Sena, que limita con La Paz, el padrón creció en un 70%.



Para los comicios de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó en Pando a 72.580 ciudadanos. Para las elecciones de 2014 fueron habilitados 57.596 electores. El aumento de electores entre 2014 y 2019 es de 14.984 votantes.



La investigación también revela que en tres municipios de ese departamento el número de electores tuvo un ascenso de entre 12% a 20%, situación que -afirmó Börth- genera dudas.



Sólo en un municipio pandino no se presenta el “inusual” aumento de votantes para los comicios del 20 de octubre.



Ante esos datos, Börth pidió al Servicio de Registro Cívico (Serecí), encargado del empadronamiento, y al TSE dar una explicación de por qué subió el número de votantes.



“El Serecí es el que elabora el padrón. El Serecí tiene una oficina en cada departamento que se encarga de registrar (electores) y todo centraliza en La Paz. Entonces, inevitablemente, tuvieron que darse cuenta de lo que estaba pasando, pero nadie dijo nada, dejaron pasar y enviaron esos datos al TSE. Pero el TSE debió haberse percatado y antes de publicar el padrón debía pedir una explicación al Serecí, y si lo hizo se hizo de la vista gorda”, señaló el constitucionalista.



Las reacciones



Para la oposición, el incremento del padrón es prueba de que el MAS busca ganar a “como dé lugar” las elecciones.



En criterio de Paola Cortés, vocera de Comunidad Ciudadana, “es irregular” el crecimiento del padrón electoral. Considera que el “acarreo de votos” no sólo se dio de Riberalta (Beni) hacia las localidades pandinas de Gonzalo Moreno y Loma Verde. También sospecha que ocurrió aquello en otros municipios del departamento de Pando.



“Sólo conocemos dos casos de acarreo de votos, tal vez hubo más. Son hechos que nos llevan a pensar que hay irregularidades en el padrón”, manifestó Cortés, quien agregó que las sospechas crecen ante la falta de credibilidad en el TSE.



En esa línea, el diputado José Carlos Gutiérrez, también candidato de Bolivia Dice No, sostuvo que el TSE actúa “bajo las órdenes del Ejecutivo”; por tanto, “no le importa brindar explicaciones al pueblo boliviano” sobre el incremento del padrón.



En defensa del TSE salió el diputado Édgar Montaño, del MAS, quien señaló que esa entidad es un órgano independiente, y que “no existe injerencia del Ejecutivo”. Sobre el alza del padrón, sostuvo que “es normal” porque “hay muchos jóvenes, con edad de votar que se empadronaron”.



Su colega Concepción Ortiz (MAS), afirmó que la oposición sólo pretende dañar la imagen de la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, por ser una mujer de pollera. “Por eso atacan, no quieren que una mujer de pollera dirija el TSE”, manifestó.



En las elecciones subnacionales de 2015, el MAS ganó en 13 de las 15 alcaldías de Pando, según datos del organismo electoral.



Página Siete consultó al TSE sobre este tema, no obstante no obtuvo una respuesta.



Gonzalo Lema Exvocal electoral

“TSE no goza de plena confianza”



Los bolivianos estamos enfrentando una colonización de los aimaras, básicamente hacia las tierras del oriente. Eso queda claro en el tema de Pando y Santa Cruz, en la Chiquitania. Ese es un proyecto de colonización por parte del Gobierno central.



Eso modifica inmediatamente nuestras cifras, los números que tenemos desde el organismo electoral.



Un segundo aspecto es que el INE, al igual que el TSE, no goza de plena confianza, credibilidad en sus informes. Esto perjudica incluso al Gobierno, a todos los bolivianos y al mismo TSE.



Entonces, no podemos cruzar cifras, porque todo está sujeto a duda, sospecha y tenemos el tema de la colonización.



El padrón electoral es primordial en las tareas que realiza el Órgano Electoral, pero los partidos políticos deberían prestan atención, no sólo durante el proceso electoral, sino toda la vida porque el padrón debe depurarse de forma continua, debido al cambio de nombre, fallecimientos.



Pero los partidos políticos no lo hacen, se organizan sólo en vísperas del proceso electoral. Por tanto tienen tareas rezagadas respecto al padrón.



Sin embargo, el Órgano Electoral no explica por qué creció el padrón electoral en los municipios, regiones, localidades, no nos explica nada de aquellos. No dice nada de las incorporaciones de jóvenes en edad de votar, como si el TSE gozara de absoluta credibilidad y confianza.