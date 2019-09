Luis Larrea acusa a Montaño de atentar contra la salud







26/09/2019 - 08:09:02

El País.- El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, acusó este miércoles a la ministra de Salud, Gabriela Montaño, de atentar contra el sistema de salud de la población por dilatar la solución del conflicto médico que lleva 37 días, y pidió al presidente Evo Morales que designe una nueva autoridad para restablecer las negociaciones.



“La única que está perjudicando al sistema de salud es la ministra, el conflicto tiene un nombre: Gabriela Montaño. Esperemos que se solucione hasta el fin de semana, el Presidente tiene que designar a un nuevo interlocutor para restablecer el diálogo, pero con la ministra ya no nos vamos a sentar a la mesa, porque es una interlocutora no válida”, remarcó.



Larrea advirtió que en caso de que no se designe a un válido, con quien el sector de salud pueda negociar sus demandas, las medidas de presión se radicalizarán aún más, a partir de la próxima semana.



El galeno adelantó que profesionales de Cochabamba ya instalaron un piquete de ayuno en demanda de atención del Gobierno. Dijo que a esa medida se sumarán Tarija, Oruro y Santa Cruz.



El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, anunció que el jueves la dirigencia de los galenos se reunirá en un ampliado, para definir la radicalización de las protestas a nivel nacional.



“Si no dan una respuesta, el jueves nos vamos a reunir en Cochabamba; primero para exigir un nuevo mediador al presidente Morales. Hemos pedido que sea el ministro Carlos Romero porque con él hay voluntad política, mientras que con la ministra Montaño no se ha avanzado nada”, dijo.



El representante de los galenos de Santa Cruz, Henry Montero, afirmó que se analiza instalar bloqueos de carreteras para presionar a las autoridades y den solución a sus demandas.