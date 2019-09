Mesa prevé buscar alianza con Ortiz después de las elecciones







26/09/2019 - 08:06:37

Opinión.- El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo que “inmediatamente después de las elecciones” buscará volver a reunirse con su ahora rival en las elecciones del 20 de octubre por Bolivia Dice No (BDN), Oscar Ortiz.



En una entrevista, en la Cabildeo Digital, anunció su intención de destituir a los magistrados y el alto mando militar. Asimismo, tildó de “ridícula” la construcción de fábricas de cemento y prefirió no hablar sobre el presupuesto de su campaña.



Mesa contó que tuvo varias reuniones con Ortiz, antes de que oficialicen las candidaturas electorales, pero no llegaron a buen puerto. Aseguró que, si hubiera una posibilidad, trataría de acercarse para lograr un acuerdo.



“Si yo pudiera y supiera que hay una voluntad de acercamiento con Ortiz, sí lo haría”.



No obstante, señaló que “ya es tarde” porque el presidenciable asumió un papel de ser funcional al Movimiento Al Socialismo (MAS), según información de Oxígeno.



“Inmediatamente después de las elecciones sí buscaré reunirme con Ortiz para construir una alianza democrática y lograr una construcción de mayorías seguras, si no las tuviéramos”.



En la entrevista, se refirió a sus propuestas electorales. Observó la elección de los magistrados, en 2017, en la que hubo el 40% de votos nulos y 20% de blancos, lo que es “inaceptable” por que son ilegítimos y deben ser destituídos.



Sobre los altos mandos militares, dijo que deben ser cambiados porque ellos responden directamente al Presidente. Anticipó la suspensión del eslogan “patria o muerte, venceremos”.



Entre otros temas, calificó de “ridícula” la construcción de fábricas de cemento en Oruro y Potosí.



La agencia ABI reportó que el expresidente cuestionó la inversión del Estado en estos proyectos, así como la política de industrialización de los recursos naturales del presidente Evo Morales y la diversificación del aparato productivo boliviano para dejar la dependencia del gas y la minería. Otra de sus medidas, será el cierre de las empresas estatales que no generan utilidades. Mencionó Papelbol, Cartonbol, Lacteosbol, entre otras.



Aunque no quiso referirse al presupuesto para su campaña, el exvocero de CC, Diego Ayo, reveló en junio que esa alianza contaba con 10 millones de dólares, aunque luego atribuyó sus declaraciones a un error. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió un informe con un presupuesto de poco más de 7.5 millones de dólares.