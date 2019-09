Empresarios cierran negocios por $us 100 millones en la Rueda





26/09/2019 - 07:55:39

El Deber.- Con una fuerte presencia de Pequeños y Medianos Productores (Pymes), comenzó la versión número 29 de la Rueda de Negocios Internacional Bolivia, concretando el primer día un total de 4.800 citas empresariales y una intención de negocios por $us 100 millones, monto similar al generado el año pasado.



Ricardo Reimers, gerente de servicios empresariales de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), informó que un 60% de los más de 1.000 empresarios de 20 países que participan de la Rueda de Negocios son pymes, destacando los sectores de alimentos y bebidas, además de servicios.



También indicó que habilitaron un nuevo salón de reuniones para brindar una mayor comodidad a los empresarios.



“Tenemos casos de pequeños productores que venden la producción de todo un año en el marco de una cita de negocio, eso es lo que es la Rueda de Negocios”, comentó Reimers.



En tanto, Joaquín Pacheco, gerente general de Snalife, un emprendimiento que nació hace tres años produciendo la pipoca para microondas Pipop Life, comentó que el objetivo es expandirse en todo el país, además de Santa Cruz, Sucre y La Paz, y también salir al extranjero.



“Es un producto natural que no tiene tantos químicos como las tradicionales que se importan. Todo es elaborado en el país, desde el empaque y el grano”, dijo.