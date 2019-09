Seis de nueve candidatos creen que Bolivia es extractivista y tres miran al medioambiente







26/09/2019 - 07:53:18

El País.- Seis de nueve candidatos a la presidencia que se encuentran en carrera rumbo a las elecciones del 20 de octubre, consideran que Bolivia es un país extractivista y que no es tarea fácil cambiar la matriz energética. En cambio, otros tres plantean que es necesario promover modelos de desarrollo más sostenibles y amigables con el medioambiente.



A diferencia del grueso de los candidatos, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC) plantea no explorar, ni explotar recursos hidrocarburíferos y mineros en áreas protegidas; Israel Rodríguez del Frente para la Victoria (FPV) plantea no importar más autos a gasolina y diésel, mientras que Chi Hyun Chung, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) propone auditorías a las inversiones extractivistas.



Carlos Mesa plantea prohibir la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas y territorios indígenas, cumplir con la consulta a los pueblos indígenas, reestructurar completamente el sistema de áreas protegidas y fortalecer a los guardabosques y especialistas en la protección de medioambiente.



“Se debe definir, cuáles son las áreas en las que tiene que hacerse de manera razonable, controlada y con garantías mínimas la frontera agrícola (…). El doble efecto quiere decir: no un crecimiento desmesurado, no un cero absoluto. Los ceros absolutos acaban simplemente siendo contraproducentes, pero lo que tenemos que incrementar el nivel de productividad por hectárea”, señala.



Por su parte, el candidato a la presidencia por la alianza Bolivia dice No, Óscar Ortiz señala que, propone descubrir más hidrocarburos para buscar por lo menos la autosuficiencia energética, pero al mismo apuesta a la producción agropecuaria.



“En el caso de la soya también se podría exportar y generar miles de millones; no hay una contradicción, uno podría tener su propio combustible garantizado, especialmente en el tema del diésel que es un gran problema para el país, y obviamente el incremento de la producción en este caso de soya orientarlo hacia la exportación, ojalá con valor agregado” dice.



El candidato presidencial por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virginio Lema, considera que Bolivia es extractivista por naturaleza y que esto no cambiará, independientemente que surjan hoy voces que vayan a plantear la economía verde o la naranja.



“Nuestra propuesta económica es que los ciudadanos tengan más dinero a fin de mes (…). El modelo económico de Carlos Mesa, Oscar Ortiz y de Evo Morales es exactamente el mismo, vienen compartiendo el modelo económico desde hace 15 años”, señala Lema, quien plantea hacer desaparecer las Tierras Comunitarias de Origen.



El gobernador de La Paz y candidato presidencial por el Movimiento Tercer Sistema, Félix Patzi (MTS) asegura respaldar un modelo de desarrollo con sostenibilidad, pero se muestra escéptico con los “conservacionistas”.



“¿De qué nos sirve el recurso guardado, no tocado, si esto puede beneficiar a la gente y a la población?. Lo único que he dicho varias veces es que por ejemplo debía haber una regalía asignada a los recursos naturales. Si habla por ejemplo del proyecto de El Bala, va a afectar evidentemente, va a haber daño, pero ese daño ambiental también se puede recuperar”, señala.



Para Víctor Hugo Cárdenas, candidato presidencial por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), asegura que el país a lo largo de su historia se ha especializado en ser extractivista y anticipa que es imposible cambiar de la noche a la mañana la matriz energética.



“Antes de que llegue Evo Morales, Bolivia exportaba 80% de materias primas, hoy después de 13 años casi llega al 90%. Con su discurso industrialista nos hemos vuelto más extractivistas que antes. Hay que pasar del extractivismo a vender productos con valor agregado. Hay que hacerlo poco a poco, sin exitismo, con seriedad”, propone.



Chi Hyun Chung, candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), considera que no es necesaria una intensiva explotación de los recursos hidrocarburíferos y minerales porque esto ya se ha consolidado, y aboga por las auditorías a las inversiones en el sector del extractivismo.



“Lo que nosotros queremos es hacer una auditoría para conocer todas las inversiones realizadas en esas áreas y evitar la fuga de ese financiamiento. (…) La finalidad no es digamos hacer más pozos petroleros y que lleguemos a tener un enfrentamiento con grupos sociales campesinos e indígenas, y más bien hay que sanear sus tierras y sean legales y evitar avasallamientos”, señala.



Para Ruth Nina, candidata a la presidencia por el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), el aporte de la minería en términos porcentuales de regalías para el país y las regiones es mínimo, y la mayoría se va con los operadores.



“Es importante recuperar los recursos naturales para los bolivianos porque hoy se ha visto que somos dueños desde el subsuelo hasta la boca de pozo; con la profundización de la nacionalización vamos a ser dueños de boca de pozo hasta la comercialización y hasta la industrialización, entonces ahí vamos a ser los verdaderos dueños de los recursos naturales”, sostiene.



Israel Rodríguez, candidato presidencial por el partido Frente para la Victoria, considera necesario concientizar a la población y reducir los gases de óxido de carbono que expulsan los vehículos.



“Hay que incentivar a la población para que ya no compren autos a gasolina, a diésel, hay que buscar tecnología para el país, hay que buscar apoyo para que ya no entren vehículos a gasolina y diésel, sino entren vehículos eléctricos. También incentivar a la población a que no bote basura, no usar bolsas de plástico, motivar plantaciones de árboles”, plantea.



El presidente Evo Morales, único candidato presidencial que no otorgó entrevista a la Agencia de Noticias Fides (ANF), profundizó durante su periodo de 14 años de Gobierno, el extractivismo hidrocarburífero y minero, no solo en áreas tradicionales, sino también en zonas no tradicionales. Abrió las Áreas Protegidas a las actividades extractivas y puso en subasta internacional 100 áreas de exploración petrolera.