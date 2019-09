ASP-B autorizada a negociar con TPA incremento de 10%







26/09/2019 - 07:51:21

El Diario.- La Administradora de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) recibió la autorización del directorio para negociar con la Terminal Portuaria de Arica, concesionaria del puerto, un incremento del 10 %, para que libere la carga boliviana, pero enfatiza que la solución pasa por el diálogo de alto nivel entre ambos países.



“A objeto que se libere la carga, el Directorio ha autorizado para dialogar con la contraparte chilena. Haremos conocer la propuesta en búsqueda de suscribir un acuerdo”, dijo en conferencia de prensa el gerente general de ASP-B, David Sánchez.



De esa manera, la ASP-B pasó la responsabilidad a la TPA, que el pasado lunes ofreció una nueva propuesta a la concesionaria boliviana, de un descuento de 38 por ciento, y que la misma fenecía al medio día de ayer.



El Directorio de la ASP-Bolivia espera respuesta de la empresa portuaria de Chile para resolver el conflicto de tarifas portuarias en Arica. Piden acordar un tarifario que garantice los precios para Bolivia, considerando que el 85 % de carga movilizada por este puerto es boliviana.



“Remitimos nota con propuesta a la EPA para la liberación de la carga cautiva en Puerto Arica por una imposición tarifaria que no fue acordada en ningún “acto especial” como indica el Tratado de 1904”, señaló.



Asimismo, el gerente de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia dijo que, resolver el problema en el Puerto de Arica, es competencia de altos funcionarios de Bolivia y Chile, y no con intermediarios, porque se vulneraría el Tratado de Paz.



Advirtió que de “aceptar un descuento de TPA afectaría (a la economía nacional) y pone en riesgo el trabajo del transporte boliviano y su presencia en Puerto Arica”.



Sin embargo, informó que el “directorio de la empresa ha autorizado que con el objeto de liberar la carga cautiva en Puerto de Arica, por una imposición unilateral de EPA, autoriza suscribir un incremento del 10 % a la carga boliviana”.



“La ASP-B tiene una Resolución de Directorio que propone para solucionar este problema, en cuanto al tema tarifario, que se está acordando dentro de un análisis financiero que hizo la ASP-B y, siempre señalando, dentro de los acuerdos que se han establecido en las últimas actas de entendimiento entre EPA y ASP-B, poner como propuesta al incremento tarifario en un 10 %”, dijo Sánchez.



Manifestó que la ASP-B hizo un análisis de la propuesta de la TPA sobre un supuesto descuento del 38 % a la carga boliviana, pero se estableció que ese planteamiento, en realidad esconde un incremento de 102 % a la mercadería nacional.



“Con ese 102 % se estaría poniendo en riesgo, no solo la situación o la vida financiera de la empresa, sino el comercio exterior boliviano”, señaló.



Sánchez le recordó a la EPA de Chile que la ASP-B no puede ser tratada como un cliente más de la TPA, ya que su presencia en Arica responde a lo inscrito en el Tratado de 1904, suscrito entre Bolivia y Chile.