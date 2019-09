El Mallku critica la candidatura de Chi: habla de nacionalidad e ironiza con su religión







26/09/2019 - 07:32:46

Erbol.- Felipe Quispe, el “Mallku”, lanzó críticas a la candidatura de Chi Hyung Chung por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).



Reprochó que un partido tenga que acudir a Chi como postulante, habló del tema de la nacionalidad y hasta ironizó con el pastor de quien dijo que sólo recibirá votos de evangélicos con pasaporte al cielo.



“Yo creo que nadie va a votar, quizás los evangelistas porque van a viajar al cielo, tienen su pasaporte, el ‘Chino’ también tiene pasaporte para viajar al cielo”, manifestó con sorna Quispe.



Chi, que también es médico, nació en Corea del Sur y es nacionalizado boliviano. Vive en el país desde los 12 años de edad.



En el tema de la nacionalidad, el “Mallku” hizo una comparación de qué pasaría si alguien de sus bases iría a Corea a ser candidato.



“Estoy seguro que nosotros no podemos ser candidatos en Corea, sea Corea del Norte, Corea del Sur, qué nos van a permitir, ni siquiera en Santa Cruz, apenas nos darían un trabajo de limpiar el piso”, dijo.



“Candidato prestado”



Para el Mallku, la candidatura de Chi es el efecto de un vacío político y de liderazgo de los partidos de “blancos”, que se han tenido que “prestar” a un postulante referencia al coreano-boliviano.



“Estos blancos no tienen sus candidatos porque no son inteligentes, porque son unos burros”, sostuvo el dirigente de la Confederación de Campesinos contestataria.



Quispe dijo que los fundadores del PDC, como Benjamín Miguel, han fallecido y el partido ya no tiene esa calidad humana, por lo cual tuvieron que acudir a un “candidato prestado”.