Duque en ONU: La dictadura de Venezuela es un eslabón más en la cadena del terrorismo internacional







25/09/2019 - 21:53:11

VOA.- El presidente colombiano, Iván Duque, acusó el miércoles al mandatario en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser "un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional" y anunció ante líderes del mundo reunidos en la ONU que entregará las pruebas de los nexos de su disputado gobierno con actividades de narcotráfico y terrorismo.



Duque hizo su declaración en su turno como orador en el debate general de la 74 Asamblea General de la ONU.



"Sus estructuras corruptas son servidoras de los carteles de la droga, sus alfiles son secuaces de la mafia y alimentan la violencia en Colombia; refugian a asesinos y violadores de niños, y quienes ignoran estos oprobios son cómplices de la dictadura", señaló en su discurso.



Incluso, dijo que su gobierno entregará un dossier, al presidente de la Asamblea y al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, de 128 páginas, con pruebas ​"fehacientes y contundentes" que corroboran y demuestran la complicidad del "apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia", por parte de Maduro.



En este, hay una lista de "20 criminales que traicionaron la generosidad de los colombianos" y hoy se encuentran en Venezuela. Dijo que tiene la ubicación de más 1.400 hombres en armas que hacen parte del grupo armado ELN, y 207 ubicaciones controladas por esta organización. Además aludió a 20 pistas de aterrizaje que sirven para el narcotráfico.



Así mismo, se refirió a testimonios de venezolanos que, según él, han visto de cerca el accionar del ELN en territorio venezolano.



"Esos cabecillas que hoy gozan del abrigo de Maduro, son los mismos cabecillas que se reivindicaron durante años los ataques a los oleoductos, causando irreparables daños ambientales. Y convirtiéndolos en los más grande genocidas que conoce la humanidad", agregó el presidente.



El mandatario reiteró que Colombia no es un país agresor y que no se dejará provocar por insinuaciones belicistas, pero "siempre levantará su voz para denunciar la tiranía".



Incluso, comparó a Maduro con Slobodan Milosevic: "Los crímenes de Nicolás Maduro contra su pueblo son solo comparables con los de Slobodan Milosevic en la antigua Yugoslavia. Nosotros no podemos ser testigos indolentes de tanto dolor en nuestra Latinoamérica".



Duque resaltó, además, la adopción de la resolución de la OEA sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y el trabajo del Grupo de Lima y que más de 50 naciones alrededor del mundo reconocen la Presidencia legítima de Juan Guaidó.



"Para 16 países de Latinoamérica es evidente que la dictadura está violando las obligaciones establecidas en la Resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", agregó.



Pero instó a la comunidad internacional a seguir trabajando por la restauración de la democracia en Venezuela. Solicitó que se apliquen las sanciones que correspondan para "salvaguardar los derechos y libertades de las presentes y futuras generaciones de colombianos y, por supuesto, de nuestros hermanos venezolanos".



Y dijo que Colombia seguirá comprometida con la defensa de la democracia de Venezuela, pero que, sin el apoyo de la comunidad internacional, "aquellos que salieron con el anhelo de volver a sus hogares no encontrarán la vía de regreso".



En otro evento al margen de la Asamblea General, Duque dijo a la VOA que la región está unida en torno a solucionar la crisis en Venezuela.



Otras prioridades



Durante la intervención, el mandatario también destacó otro temas, como el cambio climático; en este aspecto, resaltó que Colombia es uno de los países más vulnerables a los efectos que este ocasiona.



Por eso, señaló que la biodiversidad de su país ha sido declarada como un activo estratégico, incluyendo su protección dentro de la política de seguridad nacional.



"Tenemos claro que, en nuestro caso, la deforestación en la Amazonía y en todas nuestras zonas boscosas está directamente relacionada con la ilegalidad, con grupos armados al margen de la ley en busca de espacios para sus actividades ilícitas, alimentados por el narcotráfico", comentó.



Reiteró además la importancia de la firma del Pacto de Leticia, en el que participó Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Guyana y Surinam, para proteger el Amazonas.



También, dijo que la economía de su país avanza, "estamos creciendo por encima del promedio de los países de la región. Esto ha merecido el reconocimiento de los inversionistas del mundo", dijo Duque.



Así mismo, siguen trabajando, según él, para que la desmovilización, desarme y reinserción avance con éxito. "Actualmente, hay 29 proyectos productivos colectivos que vinculan a 1.934 personas que se la jugaron por una nueva vida y, en total, son más de 13.000 los colombianos que continúan su proceso de reincorporación", agregó.



Finalmente, reiteró el acompañamiento y el trabajo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en el proceso de la paz.