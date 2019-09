Trump sobre Venezuela: Ya estamos involucrados en esto, lo vamos a resolver







25/09/2019 - 21:46:28

VOA.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que en Venezuela "todo va a resultar bien. Ya estamos involucrados en esto, lo vamos a resolver".



En una conferencia de prensa, con la que puso punto final a su participación en la Septuagésima Cuarta Asamblea General de la ONU, señaló que están observando cuidadosamente la situación de este país, "incluyendo a otros países que quizás estén o no jugando estos juegos".



Reiteró que el socialismo no ocurrirá en EE.UU. y que Venezuela ha sido el ejemplo de cómo el socialismo puede destruir un país.



Trump también se refirió a los avances que, según él, consiguió en el marco de la Asamblea de la ONU, como las reuniones con los mandatarios de los países centroamericanos.



"Estamos resolviendo los problemas de nuestro hemisferios; hemos establecido acuerdo de asilo con El Salvador, Guatemala y Honduras".



Resaltó la reunión que adelantó el miércoles con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien llamó un "joven caballero" y "una persona fuerte".



Sostuvo que con Honduras, "firmamos un acuerdo de cooperación ambos países, también con Guatemala. Seguimos trabajando con nuestro aliados en Centroamérica".



También se refirió a López Obrador, como un "aliado excelente" y resaltó su labor.



Sobre la frontera, dijo que el narcotráfico se ha reducido significativamente y sin ayuda de los demócratas, a quienes, según él, "no les importa su país".



Incluso, se refirió al muro en la frontera entre México y Venezuela: "Estamos construyendo un muro increíble (...) Va a ser un muro bello, bonito, va a ser imposible cruzar, a menos de que uno sea optimista. Va a ser difícil pasar drogas o personas por ese muro".



El presidente dijo que la meta es llegar a 500 millas de muro construído; "esto va a ser suficiente porque hay barreras naturales también", agregó.



Reiteró que la economía de su país sigue creciendo y que mantiene buenas relaciones con muchos países.