La búlgara Kristalina Georgieva es la nueva directora gerente del FMI







25/09/2019 - 21:42:13

Infobae.- La economista búlgara Kristalina Georgieva finalmente asumió hoy al frente del Fondo Monetario Internacional, en reemplazo de la francesa Christine Lagarde, quien había renunciado en julio para liderar el Banco Central Europeo. La designación fue oficializada luego de una reunión del Directorio del organismo realizada este mediodía.



Tras la comunicación, la flamante funcionaria se mostró “profundamente honrada” de haber sido elegida como directora gerente del FMI y enfatizó que implica una “gran responsabilidad, en un momento en que el crecimiento económico mundial continúa decepcionando, las tensiones comerciales persisten y la deuda está en niveles históricamente altos".



Georgieva fue vicepresidenta de la Comisión Europea entre 2014 y 2016 y hasta ahora ocupaba el puesto de consejera delegada del Banco Mundial desde 2017. Asumirá en su nuevo cargo el 1º de octubre por un período de cinco años y se transformará en la 12a directora gerente del FMI desde el inicio del FMI en 1944, informó el organismo mediante un comunicado.



“Me siento profundamente honrada de haber sido nombrada como directora Gerente del FMI y agradecida por la confianza que la membresía global del Fondo y la Junta Ejecutiva han depositado en mí. Quiero rendir homenaje a mi predecesora, Christine Lagarde, una gran líder y una querida amiga, cuya visión y trabajo incansable han contribuido mucho al éxito continuo del Fondo", sostuvo Georgieva luego de su asunción.



No estaba previsto que se refiera a ninguna situación particular, ya que se trató de su discurso formal de asunción. Respecto de la Argentina, lo que sí puede inferirse es que buscará continuar la línea encarada por Lagarde de apoyo al país, ya que así lo hizo mientras estuvo al frente y como CEO del Banco Mundial. También en esa línea se ubicó David Lipton, quien estuvo a cargo de la dirección interina durante estos meses desde la salida de la francesa.





“El FMI es una institución única con una gran historia y un personal de clase mundial. Creo firmemente en su mandato de ayudar a garantizar la estabilidad del sistema económico y financiero mundial a través de la cooperación internacional. De hecho, en mi opinión, el papel del Fondo nunca ha sido más importante", dijo la búlgara y agregó: “Como señalé en mi declaración ante la Junta Ejecutiva, nuestra prioridad inmediata es ayudar a los países a minimizar el riesgo de crisis y estar preparados para hacer frente a las crisis. Sin embargo, no debemos perder de vista nuestro objetivo a largo plazo: apoyar políticas monetarias, fiscales y estructurales sólidas para construir economías más fuertes y mejorar la vida de las personas”.



Según aclaró, ello significa también tratar temas como las desigualdades, los riesgos climáticos y el rápido cambio tecnológico. “Para nuestra disposición a actuar, salvaguardar la fortaleza financiera del Fondo es esencial, y también lo están mejorando sus esfuerzos de vigilancia y desarrollo de capacidades. Trabajando con mi equipo, mi objetivo es fortalecer aún más el Fondo haciéndolo aún más progresista y atento a las necesidades de nuestros miembros. Espero trabajar con todos nuestros 189 países miembros, la Junta Ejecutiva y el personal, y con todos nuestros socios en los próximos años”, culminó.