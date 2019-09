Oscar Ortiz denuncia a empresario venezolano como el favorito del MAS







25/09/2019 - 21:13:45

El Día.- Esta miércoles, Ortiz presentó un informe denominado "Carlos Gill Ramírez: El Empresario Favorito del MAS", en el que denuncia que Gill goza de adjudicaciones directas en el obras del gobierno.



Ordtiz denunció que Gill Ramírez, desde que está Evo Morales como presidente, hace cuantiosos negocios en el país, gracias a las adjudicaciones directas a las que le favorece el Gobierno de turno.



Detalló que el paraguayo-venezolano trae empresas extranjeras, y a través de sus gestiones, las mismas se adjudican contratos grandes. “Las empresas ganadoras subcontratan a las empresas de Gill Ramírez para que puedan hacer todas las obras civiles en Bolivia. Como son contratos adjudicados sin competencias, son contratos por montos cuantiosos, son contratos elevados los que le pagan”, denunció.



La autoridad, aseguró que, entre las principales operaciones identificadas de Gill Ramírez durante la gestión de Evo Morales están: El Teleférico (adjudicándose todas las fases de forma directa sin licitación); las plantas de gas natural líquido (proyecto de más de 200 millones de dólares; adjudicación de radares.



Ortiz señaló que el empresario es dueño del periódico Extra y La Razón, además de ser propietario del 50% del ferrocarril Oriental y Ferrocarril Occidental, que son las únicas empresas capitalizadas que no fueron nacionalizadas por Evo Morales. También tiene a su cargo la importación de combustible por el canal Tamengo.



Gill: Mi actividad en Bolivia es transparente



El empresario paraguayo-venezolano, Carlos Gill Ramírez, respondió este miércoles a las acusaciones del senador y candidato a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, sobre la supuesta relación de vínculos y negocios que tiene con las obras estatales en el Gobierno de Evo Morales.



"Mi actividad empresarial en Bolivia es transparente y apegada a todas las normas legales y éticas, trabajo en mis empresas, para mis empresas y para los más de 15 mil empleados que tengo en América Latina", señaló Carlos Gill.



Aseguró que no busca hacer política y que solo quiere enfocarse en trabajar para sus empresas distribuidas en toda América Latina.



"Ya he presentado en distintos ámbitos mi acción como empresario en Bolivia y en la región, también he dicho que no hago política", expresó Gill.