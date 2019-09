Colectivo TLGB anuncia proceso penal por discriminacióna candidato del PDC







25/09/2019 - 20:46:27

La Paz, (ABI).- El presidente del Colectivo Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) de Bolivia, Rodolfo Vargas, calificó el miércoles de "falso profeta" al candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, por sus recientes declaraciones y anunció que ese colectivo le iniciará un proceso penal por discriminación, pero después de las elecciones del 20 de octubre.



"Él (Chi) para nosotros es un falso profeta, no creemos en él, él está buscando a Jesús utilizando su nombre para desorientar a la población (...). Nosotros estamos viendo presentar una denuncia penal una vez que pase las elecciones vamos hacer denuncias penales", dijo a los periodistas.



Ayer, martes, el candidato del PDC nuevamente desató polémica tras sus declaraciones que emitió en medio de una prédica en sentido de que los incendios en la Chiquitania son un "pago de pecado" y apuntó al colectivo TLGB como responsable.



Vargas dijo que el candidato del PDC continúa utilizando un discurso de "odio y discriminación" para obtener más votos y no perder la personería jurídica de su partido.



"Está utilizando esa estrategia para llamar la atención a través de las emisiones y sentimientos de la población. Nos parece jalado de los pelos culparnos por los incendios, si él analiza si es médico de saber por qué se realizan los incendios no solo es en el país sino en varias regiones del mundo", indicó.



Hace dos semanas, el candidato del PDC también se refirió a la comunidad TLGB y señaló que sus integrantes tienen una enfermedad por lo que deben acudir al psiquiatra, y sobre el culto a la Pachamama (Madre Tierra) indicó que sería una "artimaña del diablo".



Al respecto, Vargas afirmó que por esas declaraciones el colectivo al que representa presentó denuncias ante el Comité de Lucha Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación y ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero hasta ahora no tiene respuesta.



También, dijo que presentaron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo que solo les dio una respuesta de "manera muy tibia, a nuestro parecer", porque solo se pronunció sobre el tema en las redes sociales y no inició una indagación.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, lamentó que algunos candidatos de la oposición hagan campañas con "diatribas e insultos" y que no presenten propuestas claras a la población para continuar con la sostenibilidad económica, social y política.



A su juicio, el candidato de PDC necesita una revisión psiquiátrica por las declaraciones que hace contra la población.



"Es algo inaudito, estas declaraciones retrógradas desde todo punto de vista (...), con todo respeto parece que el candidato (de PDC) requiere una revisión psiquiátrica", respaldó.