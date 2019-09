Canciller chileno: Es probable que Morales haya insistido en demanda marítima ante la ONU por razones de política interna







25/09/2019 - 20:32:57

La Tercera.- El canciller Teodoro Ribera abordó los dichos del Presidente de Bolivia, Evo Morales, quien ayer ante la Asamblea Nacional de la ONU, volvió a levantar la aspiración marítima boliviana.



Ayer el mandatario paceño sostuvo que “el mar es indispensable” para el desarrollo de su país y por ello, “Bolivia no renunciará a su derecho de soberanía sobre el Océano Pacífico”.



Este miércoles, el ministro se refirió a las declaraciones de Morales. “Tenemos un Tratado de 1904 que claramente establece las fronteras entre Bolivia y Chile. Tenemos una sentencia de la CIDH, del 2018, que desestima totalmente las pretensiones bolivianas”, sostuvo tras participar en el encuentro de jefes de estado en que se analizó la situación de Venezuela.



En esta línea, agregó: “Queremos reiterar que el derecho está de nuestro lado. Me imagino que serán otras las razones por las que el Presidente boliviano insiste majaderamente en algo que no tiene sustento”.



Al ser consultado si las declaraciones del mandatario boliviano correspondían a “razones políticas internas”, Ribera contestó “es probable”.