Sobre paro médico: Defensoría del Pueblo afirma que no se puede ahondar un conflicto con demandas no razonables





25/09/2019 - 20:15:50

La Paz, (ABI).- La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, consideró el miércoles que no se puede ahondar un conflicto con demandas "no razonables", en referencia al paro médico que se inició el 19 de agosto y que va en desmedro de la población.



"Como Defensoría del Pueblo consideramos que no se puede seguir ahondando una medida con demandas no razonables, no se puede seguir jugando con la salud de la población", dijo a los periodistas.



Los médicos demandan la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud 1189, su incorporación a la Ley del Trabajo, institucionalización de cargos, entre otros puntos.



Cruz manifestó que la medida de los galenos "raya en un acto criminal" contra la población porque afecta la vida, la integridad y la salud de las personas.



Recordó que el fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la medida de fuerza de los galenos reconoce el derecho a la huelga, pero señala que no está por encima de la población.



Agregó que ese fallo obliga al Ministerio de Salud a instalar mesas de diálogo para analizar "demandas razonables".



"Decimos que deben ser demandas razonables porque como Defensoría del Pueblo hemos visto una parte del pliego, donde piden la abrogación de la Ley de Prioridades de la Caja Nacional de Salud, que permite la construcción de hospitales, y consideramos que eso es un acto de violación de los derechos humanos", explicó.



En el tema de la institucionalización de cargos, indicó que se hizo un seguimiento varios años y se vio la necesidad de avanzar en la otorgación de ítems para que se mantengan los servicios para la población.



"Entonces no se puede señalar que este paro se realiza en beneficio de la población porque lo que se está haciendo es afectar sus derechos", aseguró.