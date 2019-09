LA ASP-B asegura que no tiene deudas con la Terminal Portuaria de Arica





25/09/2019 - 13:20:57

Opinión.- La Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) aseguró ayer que ya se hizo la transferencia del pago a la cuenta de la Terminal Portuaria Arica (TPA) por las dos quincenas de agosto de 2019, razón por la cual no tiene ninguna deuda con esa administración portuaria.



En un comunicado de prensa, la ASP-B detalló que la transferencia "fue realizada de acuerdo con convenios y actas suscritas y respaldadas por ambos Estados, incluido el acuerdo XIII Grupo de Libre Tránsito celebrado en octubre de 2017".



Además, hace conocer que el gerente ejecutivo de esa institución, David Sánchez, asistió a dos reuniones con la Empresa Portuaria Arica (EPA), en las que propuso que "se establezca un plazo para ajustar la propuesta de descuentos toda vez que esta debe ser autorizada por un directorio y se normalice el despacho de carga de manera inmediata".



Además, da cuenta de la existencia del cobro de un servicio adicional no consensuado con un valor de $us 45 para carga de despacho indirecto.



"Se recibió la nota Nº 542 por parte de EPA, donde señala un incremento claramente notorio de más del 200%", precisa el documento detallando que el abono de $us 115 mil realizado por la ASP-B no es suficiente, toda vez que con las nuevas tarifas la suma adeudada estaría alrededor de $us 300 mil, monto que no es aceptado por el operador portuario boliviano, ya que no fue acordado entre partes.



En ese sentido, la ASP-B rechaza que se pretenda suspender las faenas de la carga boliviana, como medida de presión para aceptar el incremento y por el contrario convoca a "las instituciones que forman parte de la cadena logística emplazada en Puerto Arica a encontrar los consensos con la participación de la EPA".