Mesa dice a veedores europeos que el TSE se parcializa a favor del MAS y Ortiz







25/09/2019 - 13:18:07

Erbol.- El candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, se reunió este miércoles con los veedores de la Unión Europea, a quienes les manifestó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se parcializa a favor del MAS de Evo Morales y Bolivia Dice No de Óscar Ortiz.



Según publicó CC, Mesa en la reunión recordó que el TSE favoreció al MAS al habilitar de manera ilegal a Evo Morales y Álvaro García Linera, y a Bolivia Dice No, al permitirle cambiar a su candidato a la Vicepresidencia.



El exmandatario agregó que tanto el MAS como Bolivia Dice No tampoco fueron sancionados por el TSE, por sus campañas en medios masivos de comunicación.



Anteriormente, Comunidad Ciudadana ya denunció que Ortiz difundió propaganda política por televisión, en el periodo desautorizado. El TSE remitió el caso a un juez por faltas electorales, sin embargo, el candidato de Bolivia Dice No continuo con mensajes televisivos presentándose como senador.



Mesa también destacó ante los europeos que el MAS utiliza recursos del Estado para su campaña electoral.



El candidato opositor indicó que en la reunión se expresó la “profunda preocupación” por la parcialización y el sometimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al Gobierno, mostradas en diferentes acciones y determinaciones que favorecieron al candidato “ilegal”, Evo Morales.



En el encuentro con la delegación europea, Mesa también mostró su preocupación por lo que considera un “irregular” crecimiento del padrón electoral en determinada áreas de Bolivia y en la inscripción de bolivianos en el exterior que en algunos países se duplicó.



Otro de punto fue la persecución judicial a la que -según Mesa- son sometidos los candidatos y militantes de Comunidad Ciudadana. Puso como ejemplos los procesos que él mismo afronta, y la reciente imputación de la gerente General de la campaña Ximena Valdivia.



La delegación de la Unión Europea, estuvo encabezada por el embajador León de la Torre y también participaron las veedoras y expertas en temas electorales de la Unión Europea (UE), Rebecca Cox y Idoia Aranceta.