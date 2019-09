Gobierno entrega equipamiento para la implementación de plan BOL-110 en Santa Cruz







25/09/2019 - 13:14:06

Santa Cruz, (ABI).- El Gobierno nacional entregó el miércoles equipamiento para la implementación del plan de seguridad ciudadana BOL-110 en la ciudad de Santa Cruz, en el marco de un acto que contó con la presencia del vicepresidente Álvaro García Linera.



"Estamos presentando equipos por un costo de 15 millones de dólares, son 26 camiones con equipos, cámaras e implementos de última tecnología, que no sólo será para combatir el delito sino para prevenir", dijo en un acto público.



Explicó que para la implementación de ese plan se cuadriculará la ciudad de Santa Cruz, con el objetivo de instalar el equipamiento que permitirá bajar el índice de violencia e inseguridad en esa urbe.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, destacó la inversión para la implementación de ese plan, que estará vigente a partir de la fecha en Santa Cruz.



"Hemos traído la última tecnología en materia de seguridad ciudadana, no solo contamos con cámaras de vigilancia (...), además hemos traído cámaras que parecen como telescopios, esas cámaras buscan personas en función a una base de datos", resaltó la autoridad de Gobierno.



Agregó que a ese equipamiento se añaden cámaras rastreadoras de vehículos.



Detalló que toda esa información será monitoreada en una sala que transferirá información a patrulleros inteligentes que tienen bases de datos en equipos portátiles y cámaras.



El comandante de la Policía de Santa Cruz, Igor Echegaray, agradeció por la dotación que -dijo- potenciará la labor de la institución del orden en la capital oriental.



"Es una verdadera revolución de la Policía boliviana que va a permitir no solo reducir la delincuencia, sino transparentar la labor del policía", agregó.