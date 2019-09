Un caso de derechos humanos enfrentará a Evo Morales contra abogada chilena en la Corte Interamericana







25/09/2019 - 13:03:32

La Tercera.- La CIDH inició un proceso contra el estado boliviano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada del diputado y sindicalista Juan Carlos Flores Bedregal. La familia contactó a la abogada chilena Karinna Fernández para representarlos.



Olga Flores Bedregal es un ícono en la lucha por los derechos humanos en Bolivia. Su hermano mayor, Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente del Partido Obrero Revolucionario y diputado nacional, fue hecho desaparecer en julio de 1980 por un comando militar durante la dictadura de Luis García Meza (1980-1981). Desde ahí ella encabeza una cruzada pública por la desclasificación de archivos de las Fuerzas Armadas para esclarecer el paradero de las víctimas de ese periodo.



Fue en el marco de la búsqueda de antecedentes sobre el paradero de los restos de Flores Bedregal que en julio de 2019 el abogado boliviano Rafael Subieta, en representación de Olga Bebregal, contactó a la abogada chilena Karinna Fernández. Por correo le ofreció representar a la familia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en noviembre revisaría el caso contra el estado boliviano por incumplir las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



La abogada Karinna Fernández.



El caso que la abogada chilena aceptó pone a la administración de Evo Morales ante la incómoda posición de -siendo un gobierno de izquierda- enfrentar en la Corte Interamericana un proceso por desaparición forzada de personas en dictadura.



En conversación con La Tercera PM desde Brasil, Olga Flores explica que el proceso judicial en Bolivia se inició en 2006, cuando asumió Morales. “Estábamos muy confiados de que ahí se abriría toda la información. Morales dijo muchas veces que en su gobierno se respetarían los derechos humanos, pero no fue así”, asegura.



El proceso judicial avanzó.



La CIDH emitió un informe de fondo en mayo de 2018 donde, entre otros puntos, señala que “el Estado boliviano no ha cumplido hasta la fecha con su obligación de obtener, producir, analizar, clasificar, organizar y facilitar a la sociedad en su conjunto el acceso a los archivos militares relacionados con graves violaciones de derechos humanos del pasado reciente. De haberlo hecho, las violaciones evidenciadas en el presente capitulo habrían podido evitarse”.



En vista de ese análisis, el órgano recomienda investigar el paradero de Juan Carlos Bebregal y “disponer las medidas necesarias, de conformidad con los estándares desarrollados en el presente informe, para cumplir con sus obligaciones en materia de acceso a la información a los archivos estatales, incluidos los militares…”.



En julio de 2019 la CIDH determinó que Bolivia no había cumplido las recomendaciones y anunció que el caso iría a la Corte Interamericana. Fue ahí cuando la familia Flores Bedregal contactó a la abogada chilena.



¿Por qué una abogada chilena? En la decisión de Olga Flores y de sus abogados pesó que Fernández ha llevado múltiples casos en el sistema interamericano relacionados con delitos de lesa humanidad. Uno de ellos es el caso García Lucero por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia contra Chile en 2013.



“En Bolivia los familiares de desaparecidos estamos indefensos. Hemos llevado procesos internos que no han conducido a nada. Por eso necesitábamos el apoyo de profesionales internacionales con experiencia en tramitación internacional como Karina, que reivindica la profesión”, dice Olga Flores al teléfono.



Fernández, además, fue hasta mediados de este año abogada de la secretaría Ejecutiva de la CIDH en Washington.



“Siempre es lamentable que el caso llegue a la Corte porque es consecuencia de que no ha existido ni un cumplimiento de responsabilidades ni una solución amistosa en un caso tan relevante y significativo para la historia boliviana… Pero ya en la corte es siempre una oportunidad de exigirle a todos los estados su obligación de investigar sancionar a todos los responsables de delitos de lesa humanidad, y de reparar adecuadamente a los familiares”, comentó Fernández a La Tercera PM.