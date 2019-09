Monseñor Juárez acusa al Gobierno de tener doble discurso, distraer la atención y minimizar elecciones







25/09/2019 - 12:53:33

Radio Fides.- El arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez Parraga, acusó a las autoridades del Gobierno de tener doble discurso, además de distraer la atención de la opinión pública y así minimizar el tema electoral, a menos de un mes de los comicios. Indicó que si “tuviéramos una verdadera justicia” estas elecciones “casi serían calificadas como ilegales”, según un reporte de radio Loyola Fides.



Las declaraciones surgen a raíz de las afirmaciones del presidente Evo Morales que en la ONU dijo que se respondió de forma “rápida y efectiva” para sofocar los incendios en la Chiquitania.



“Yo creo que son afirmaciones que estamos acostumbrados a escuchar de parte de nuestro Presidente, no corresponden a la realidad, el destrozo de nuestra Chiquitania, a través de ese incendio voraz, es realmente algo que nadie esperaba, pero si tanto hablamos de la protección de la madre tierra, de la casa común, todavía hay muchas persona que no conciben porque no se ha declarado desastre nacional”, indicó.



Es por eso, que en su criterio, lo que hacen las autoridades es manejar un doble discurso pues la realidad es que Bolivia no tiene los medios para apagar los incendios. Además calificó de “irresponsabilidad” la actual situación.



“Bolivia, estamos dándonos cuenta que no hemos tenido los medios necesarios para apagar el fuego, han pasado semanas y semanas y yo creo que esto también se pueda calificar como una irresponsabilidad de las autoridades porque tienen doble discurso. Se habla mucho de la hermana madre tierra y después se actúa de otra manera, se habla mucho de los hermanos indígenas pero y después no se les atiende; qué atención se le está dando a la décima marcha indígena que están realizando nuestros hermanos. Después de 10 años dónde queda y como se han aclarado esa ofensa que se dio a los hermanos indígenas en Chaparina”, cuestionó.



El Arzobispo de Sucre dijo también que hablar del mar en este momento es solo para distraer la atención de las próximas elecciones.



“Yo creo que hablar del mar en estos momentos, de diálogo con chile, de que hemos vencido los incendios, yo creo que es desviar la atención sobre el tema principal que tiene Bolivia que son las elecciones y que una gran mayoría del pueblo, al menos un 51 por ciento, está convencido que si vamos a unas elecciones, que si tuviéramos una verdadera justicia casi sería calificadas como ilegales, por los candidatos que se presentan”, indicó.