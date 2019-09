Ashton Kutcher respondió a las acusaciones de Demi Moore







Infobae.- El matrimonio de Ashton Kutcher y Demi Moore no fue un romance idílico. Después de comenzar su relación en 2003, la intérprete de Ghost quedó embarazada de una niña a la que llamarían Chaplin Ray, pero perdió al bebé en un aborto espontáneo a los seis meses. La dificultad para volver a ser madre, la necesidad de Kutcher de experimentar en sus relaciones sexuales, y sus infidelidades con otras mujeres, terminaron por sumir a Moore en una espiral de autodestrucción. O al menos, así lo contó ella en su íntimo libro de memorias, Inside Out.



“Accedí a hacer un trío en dos ocasiones, lo que lejos de ser positivo para la pareja fue el inicio del fin de la relación. Fue un error y la excusa perfecta que utilizó [él] para mantener relaciones sexuales con otras mujeres”, escribió Demi Moore en el libro, donde explicó además que aceptó participar en la fantasía de su esposo para “demostrarle lo genial y divertida que puedo ser”.



El martes, el programa de Ellen Degeneres emitió una entrevista con la estrella de Propuesta Indecente por la publicación de su libro. La actriz aseguró que había hablado con Ashton Kutcher antes de lanzar sus memorias, pero un tuit del actor parece indicar que Kutcher no sabía hasta dónde llegarían las confesiones de su ex esposa.



“Estaba a punto de presionar el botón para publicar un tuit realmente sarcástico", escribió el actor en la red social. "Después miré a mi hijo, a mi hija y a mi esposa, y lo borré”.



El protagonista de Dos hombres y medio está casado en la actualidad con la actriz Mila Kunis, con quien tiene dos hijos: Wyatt Kutcher, de cuatro años, y Dimitri, de dos. Después de subir el primer tuit, el actor compartió un número telefónico para que le contacten los fans que quieran saber “la verdad”.



Al escribir al celular, aparece un mensaje automático y genérico que ha disgustado a algunos de sus seguidores.



“Aquí Ashton. Esto es un texto automático para hacerles saber que recibí sus mensajes, el resto serán enviados por mí. Haz click aquí para que pueda responderte. Probablemente no pueda contestar a todo, pero intentaré estar en contacto. Sueña a lo grande”, se lee en el chat.



Según explicaron algunos fans, la iniciativa de Kutcher no es falsa, y la lanzó desde julio. Una vez que agregas el número telefónico a la base de datos que aparece en el hyperlink, puedes recibir mensajes del actor.



“Él dio este número a sus seguidores en julio. Recibimos mensajes suyos al menos una vez al mes”, explicó la usuaria Giovana Samara.



De momento, Ashton Kutcher no ha enviado a sus seguidores su versión de los hechos sobre las revelaciones de su ex esposa, con quien estuvo casado desde 2003 hasta 2011. La relación terminó tras publicarse unas fotografías del actor junto a otras mujeres en un jacuzzi. Una de ellas llegó a asegurar en una entrevista televisiva que había mantenido relaciones sexuales con él. Para Demi Moore fue el punto y final de su matrimonio, y sólo días después lanzó un comunicado para anunciar la ruptura.



“Es con gran tristeza que he decidido terminar mi matrimonio de seis años con Ashton. Como mujer, como madre y como esposa hay ciertos valores y votos que mantengo como sagrados y es en este espíritu que he decidido seguir adelante con mi vida”, expresó en un comunicado.



En sus memorias, la actriz no habló únicamente de las infidelidades de Kutcher. Contó también que perder a su bebé la llevó a recaer en la bebida, un hábito que empeoró por el fracaso de su matrimonio. Poco después del divorcio, contó, sufrió una sobredosis que pudo causarle la muerte, y a los 15 años, fue agredida sexualmente. Compartir todas estas vivencias en su libro la hizo sentirse muy vulnerable, pero también quería redescubrirse y “averiguar por qué hacer esto”.