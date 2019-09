EEUU reveló la llamada entre Donald Trump y el presidente de Ucrania que motivó el pedido de juicio político







25/09/2019 - 12:20:22

Infobae.- La Casa Blanca divulgó este miércoles una transcripción de la llamada que sostuvieron en julio el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, foco de las acusaciones de la oposición demócrata, que este martes anunció el inicio de una investigación formal para un eventual juicio político.



En la conversación, Trump instó al presidente de Ucrania a que se pusiera en contacto con el fiscal general William P. Barr y con su abogado personal Rudolph Giuliani para abrir una posible investigación de corrupción relacionada con el ex vicepresidente Joseph Biden.



“Se habla mucho del hijo de Biden, de que Biden detuvo la acusación, y mucha gente quiere enterarse de eso. Así que cualquier cosa que puedas hacer con el Fiscal General sería genial”, le dijo el Trump al Zelensky durante la llamada.



Según el New York Times, el director de la inteligencia nacional y el inspector general de la comunidad de inteligencia manifestaron las preocupaciones de un informante anónimo sobre el llamado a una posible investigación criminal de las acciones del presidente.



Unos días antes de la conversación, Trump ordenó a su jefe de gabinete suspender la ayuda militar a Kiev, fondos que ya habían sido aprobados por el Congreso. Los demócratas sospechan que el presidente usó esta asistencia para presionar a su par ucraniano para que investigase a Biden y a su hijo Hunter, quien trabajó para un grupo de gas ucraniano desde 2014, cuando su padre era vicepresidente en el gobierno de Barack Obama.



En la víspera, Trump afirmó que su conversación con Zelensky había sido “muy honesta”, y este miércoles se preguntó si los demócratas “se disculparían” por sus acusaciones, que considera infundadas. Por su parte, la oposición reclama también conocer el contenido de la denuncia de un funcionario anónimo de Inteligencia que elevó un reclamo por una presunta promesa que habría realizado el presidente a un mandatario extranjero.



La llamada no deja en evidencia explícita un “quid pro quo” entre ambos líderes, y los aliados de Trump argumentan que no estaba ejerciendo presión indebida sobre el Zelensky, ya que no se mencionaron directamente los los 391 millones de dólares pendientes. No obstante, hay un pedido directo para investigar a un rival político.



“Haré que el señor Giuliani te llame. También haré que te llame el fiscal general Barr, y podremos llegar al fondo de este asunto”, prometió Trump. Las repetidas menciones a estos funcionarios fueron la parte más llamativa de una conversación de media hora en la que los dos hombres discutieron una serie de temas. Incluso, hay bromas sobre la estadía de Zelensky en el Hotel Trump y cuál de los aviones presidenciales es mejor. Pero varias veces Trump dirigió la conversación hacia e Barr, Giuliani y Biden.



La llamada del 25 de julio entre Trump y Zelensky está en el centro de una crisis política que se intensifica rápidamente para el presidente estadounidense, que ahora se enfrenta a una investigación de destitución mientras se prepara para presentarse a la reelección.



Durante el fin de semana, Trump reconoció públicamente que habló sobre el ex vicepresidente con Zelensky, y se mostró enfurecido con lo que considera "otra caza de brujas”.



El documento fue publicado íntegramente, sin fragmentos censurados. Según explicaron expertos en Seguridad Nacional y ex funcionarios de la Casa Blanca, no se trata de una transcripción textual, ya que las llamadas no suelen ser grabadas. En cambio, es el conjunto de anotaciones realizadas por agentes de Inteligencia, que suelen ser al menos dos.