La activista Greta Thunberg gana el Nobel alternativo







25/09/2019 - 12:00:33

VOA.- La activista climática sueca Greta Thunberg es una de las cuatro personas premiadas el miércoles con un Right Livelihood Award, conocido como el “Nobel Alternativo”.



La fundación que concede el premio reconoció a Thunberg, de 16 años, “por inspirar y amplificar demandas políticas de acciones climáticas urgentes que reflejen los hechos científicos”.



"Personifica la idea de que todo el mundo tiene el poder de crear cambio. Su ejemplo ha inspirado y empoderado a gente de toda clase para reclamar acciones políticas”, indicó la fundación.



El filántropo suecoalemán Jakob von Uexkull creó los premios anuales Right Livelihood en 1980 para reconocer esfuerzos que en su opinión se veían ignorados por los premios Nobel.



Los cuatro ganadores recibirán un millón de coronas suecas, que equibalen a 103.000 dólares.



También recibieron el premio este año Davi Kopenawa y a la Asociación Hutukaea Yanomami, que representa a la tribu indígena brasileña, por proteger la selva amazónica y a sus pueblos; a la activista marroquí Aminatou Haidar “por su firme acción no violenta” en defensa del Sáhara Occidental y a la abogada china Guo Jianmei por su labor por los derechos de las mujeres en China.



"Rendimos homenaje a cuatro visionarios prácticos, cuyo liderazgo ha empoderado a millones de personas para defender sus derechos inalienables y luchar por un futuro soportable para todos en el planeta Tierra", dijo Ole von Uexkull, director de la fundación y sobrino del fundador.



Los galardones se entregan en un acto en Estocolmo el 4 de diciembre, seis días antes de la gala de los Nobel.