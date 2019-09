En Santa Cruz pagan Bs 100 por consulta médica y más de Bs 2.000 por cirugía en clínicas privadas







25/09/2019 - 10:38:07

Santa Cruz, (ABI).- Los pacientes que acuden a los centros de salud y clínicas privadas de Santa Cruz pagan 100 bolivianos por consulta médica y más de 2.000 bolivianos por cirugía ante la falta de atención de los médicos del sector público, que este miércoles cumplen 37 días de paro de actividades.



"No me quedó más opción que traerle a mi hijo acá al Centro de Mi Salud para que sea atendido (...) la consulta por emergencia acá cuesta 100 bolivianos; voy a tener que pagar nomás para que lo atiendan rápido", dijo María Aguilar, madre que acudió al Centro de Mi Salud, ubicado sobre la avenida Alemana.



Según Aguilar los gastos se suman con los exámenes especializados y los medicamentos.



Según el dirigente vecinal del Distrito 7, Carlos Calizaya, otros pacientes están condicionados a gastar sumas de dinero que superan los 2.000 bolivianos para someterse a cirugías urgentes, que fueron suspendidas por el paro médico.



"Sabemos de varios casos en el Plan 3.000 de personas aseguradas que han tenido que recurrir a hospitales privados para que les operen, pese a que tenían programadas sus cirugías; lamentablemente los médicos no se dan cuenta que a quién más perjudican es al ciudadano", agregó.



En la víspera el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, afirmó que al menos 500 cirugías programadas fueron suspendidas en el sistema público y de seguridad social desde que se inició el paro.