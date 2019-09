Los líderes salen de visita al cierre de la primera ronda del Clausura







25/09/2019 - 08:04:20

La Razón.- Bolívar y Wilstermann, los líderes del torneo Clausura, juegan de visitantes en la fecha 13 del torneo Clausura de la División Profesional del fútbol boliviano en la última jornada de la primera ronda. La Academia enfrenta a Royal Pari y el equipo Aviador se mide con un urgido Oriente. El Tigre, tercero en discordia, recibe a Destroyers.



El celeste paceño comanda las posiciones con 28 unidades en lo más alto de la tabla, con el musmo puntaje que Wilster pero con mejor gol de diferencia. Acopia +16, dos más que su escolta. The Strongest asoma en la tercera casilla con 22 puntos; San José y Nacional le siguen con 20.



La fecha se juega entre miércoles y jueves. También resalta el cotejo Nacional-Always, un duelo entre el quinto y el sexto con solo dos unidades de brecha entre ambos.



Para los equipos que pelean palmo a palmo por no descender igualmente será una jornada perentoria en una pugna pareja y que no da margen al error. Por ahora Destroyers y Sport Boys (31 unidades) son los últimos en la tabla acumulada del año que dirime al descendido y al que disputará el indirecto.



Aurora es otro que está comprometido, con 32 puntos, un tanto más arriba está Real Potosí (38). El cuadro valluno enfrenta a Blooming, Boys choca con Real Potosí y el “cuchuquí” mide fuerzas con The Strongest.



Rol de partidos y ternas arbitrales



Miércoles



The Strongest vs Destroyers . Árbitro: Yordy Alemán. Asistentes: Edil Gareca y Luis León



Sport Boys vs Real Potosí. Árbitro: Guildo Quenta. Asistentes: Reluy Vallejos y Ariel Quino



Royal Pari vs Bolívar. Árbitro: Hostin Prado. Asistentes: Ariel Guizada y Wilson Arellano



Nacional vs Always Ready. Árbitro: José Jordán. Asistentes: Juan Montaño y José Antelo



Jueves



Guabirá vs San José. Árbitro: Carlos García. Asistentes: Roger Orellana y Alfredo Gutiérrez



Aurora vs Blooming. Árbitro: Javier Revollo. Asistentes: Edwar Saavedra y Jesús Ramírez



Oriente vs Wilstermann. Árbitro: Gery Vargas. Asistentes: William Medina y Óscar Soto