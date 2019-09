Quiroga: No hay buena voluntad en la FBF para habilitar al jugador





25/09/2019 - 08:03:10

Los Tiempos.- “No tienen la voluntad de habilitarlo”, fue la respuesta de Renán Quiroga, secretario general de Wilstermann, ante la consulta de cómo avanza la situación legal del juvenil Daniel Pérez.



“Pasa por la buena voluntad que tengan ellos (Federación Boliviana de Fútbol) para poder ayudar a un club. Nuestro presidente ha hablado con el señor Cesar Salinas, con varios dirigentes de la federación, lamentablemente todas son promesas y eso sucede cuando uno no quiere hacer algo”, manifestó Quiroga.



El lateral derecho Daniel Pérez no juega desde la cuarta fecha debido a que el club aviador no hizo el reajuste en la documentación del futbolista en el sistema Comet, para el torneo Clausura.



Cuando inició la temporada Pérez fue inscrito en el sistema como jugador de asociación, porque aún tenía 19 años, pero en febrero pasado cumplió 20 años.



De acuerdo a la normativa, cuando un jugador cumple los 20 años ya debe contar con un contrato federativo para ser inscrito en el sistema Comet. Pérez no tuvo problemas para terminar el torneo Apertura como jugador de asociación, pero debía introducirse en el sistema el contrato federativo para el inicio del torneo Clausura.



Si bien aquí existe un descuido del club Wilstermann, tampoco la FBF ni el sistema Comet como tal sacó alguna alerta ni preaviso durante el periodo de habilitaciones.



Quiroga explicó al hablar con los responsables de las habilitaciones que este tema se solucionaba muy fácilmente, ya que sólo se debía introducir el contrato federativo, algo que se hizo hace meses.



“Nos dijeron que era fácil de solucionar, presentando la documentación, lo hicimos, pero hasta ahora nada. Es la mala voluntad del comité técnico de la FBF que no nos da el curso a esto. Nos dicen que para mañana, para pasado, sí ya lo estamos haciendo, pasa el tiempo y nuestro equipo sigue perjudicado”, señaló.



Quiroga explicó que si bien se dilató el tema por un tiempo por la respuesta que debía dar la FIFA ante la consulta sobre este caso, el dirigente aviador sostuvo que ya se tiene las dos respuestas.



“La FIFA respondió ya dos cartas poniendo en manos de la federación, pero esta entidad y el encargado del comité técnico que es el señor Adrián Monje, no le da importancia, creo que lo archivaron los documentos”, dijo Quiroga. Indicó que desde que la federación fue traslada a La Paz no hay personal técnico en el edificio de la FBF de Cochabamba que pueda dar una solución al tema.



“Cuando la federación estaba en Cochabamba íbamos y hablábamos con el señor Monje y podíamos solucionar las cosas. Pero nunca para aquí ahora, siempre está de viaje, sin tiempo, no da la importancia que requiere el caso. Y así se está manejando la federación, al antojo de ellos, como si fuera el Strongest o su casa, y eso está mal”, dijo.



Asimismo, Quiroga criticó el silencio de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), que no actúa en este caso, en el que se ve perjudicado un jugador joven con mucha proyección.



“Lastimosamente Fabol está donde hay plata, aquí no hay plata, por eso no se mete para nada. ¿Dónde está Fabol que debería defender al jugador? Como dicen que son defensores de los jugadores, ellos deberían estar acá haciendo seguimiento, pero como no hay plata, entonces no hay Fabol”, finalizó.