¿Quién ganará la primera rueda del torneo Clausura?







25/09/2019 - 08:01:49

Página Siete.- Cabeza con cabeza, así llegan Bolívar y Wilstermann a la última fecha de la primera rueda del campeonato Clausura de la División Profesional. Ambos son punteros con 28 puntos. Desde la décima jornada, los dos equipos andan parejos en la cima y no ceden terreno. ¿Será entre hoy y mañana que se produce un desnivel?



La Academia visitará en esta jornada a Royal Pari. Los celestes tienen a favor que en las últimas siete visitas que realizaron a tierra oriental ganaron todos sus compromisos.



Los aviadores se miden mañana con Oriente Petrolero, en el estadio Tahuichi Aguilera, y también tienen algo de ventaja ante un irregular equipo refinero que viene de caer el domingo con Guabirá por 2-1.



Si a los dos les va mal y cosechan derrotas en el campeonato, el primer lugar tras la primera vuelta quedará emparejado con 28 puntos y sólo restará ver la cantidad de goles que reciban en contra para ver quién se coloca como primero.



Lo cierto es que si ambos clubes continúan como ganadores, el desnivel podría darse en la fecha 15, el próximo 6 de octubre, cuando los celestes reciban a los aviadores en el estadio Hernando Siles.



Ojo que si esta paridad se mantiene en la segunda rueda y llegan así hasta el final del campeonato, el más beneficiado será el equipo de Wilstermann, que de acuerdo con la convocatoria del campeonato, siendo segundo y Bolívar repitiendo el primer lugar, asegurará su clasificación a la Copa Libertadores como Bolivia 2.



El calendario que tienen los dos equipos para la segunda vuelta tiene ocho encuentros en condición de local y cinco fuera de casa. Con una leve ventaja para los celestes que dos de esos juegos que tiene en La Paz los disputará frente a Always Ready y The Strongest.



Queda claro que si rojos y celestes tienen altibajos en lo que viene, los que aprovecharán serán The Strongest y San José que están a la expectativa para poder dar el salto a los primeros lugares del certamen.



Tabla acumulativa



La convocatoria del campeonato de esta temporada norma que los restantes premios se distribuirán de acuerdo con la tabla acumulativa del año. Si el torneo concluiría hoy, The Strongest y Nacional Potosí serían Bolivia 3 y 4 en la Libertadores; mientras que los cupos a la Copa Sudamericana serán repartidos de la siguiente manera: Blooming, San José, Oriente Petrolero y Always Ready.



Ojo que los millonarios acumulan 48 puntos hasta la pasada jornada, les sacan ocho puntos de ventaja a Royal Pari y Guabirá que aún no se han resignado a tener una Sudamericana en 2020.



Tres involucrados en el descenso



Si en la punta de la tabla la pelea es entre cuatro equipos, en la parte baja la lucha es entre tres elencos. Después de 38 partidos en lo que va de la temporada, Destroyers acumula 31 unidades al igual que Sport Boys, mientras que Aurora sólo saca un punto de ventaja, ya que tiene 32 unidades.



El panorama para los tres elencos es complicado, puesto que por delante tienen 42 unidades en disputa, pero su rendimiento en el campeonato ha sido de regular para abajo y nadie apostaría que consigan al menos la mitad de esos puntos por los altibajos que tuvieron durante todo el año.



En el rol de encuentros existe otra fecha clave para los involucrados en la zona del descenso y será en la jornada 15, cuando Guabirá reciba en Montero a Aurora y Destroyers con Sport Boys se midan en Santa Cruz.



Por el momento el equipo de Real Potosí respira con sus 38 puntos acumulados, pero si las derrotas se vuelven una constante, podría quedar fácilmente involucrado en la parte baja.



Es bueno mencionar que Sport Boys comenzó el certamen con tres puntos menos por decisión del Tribunal de Resolución de Disputas, tres unidades que podrían pesarle al final del Clausura.