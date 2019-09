Cuatro equipos luchan por salir del fondo de la tabla







25/09/2019 - 08:00:25

El País.- Los equipos de Aurora, Guabirá, Destroyers y Sport Boys, tienen una pelea aparte en su afán de salir del fondo de la tabla de posiciones en la que se encuentran sumergidos, los tres primeros sumaron a nueve puntos y el último ocho. Pero la lucha en el torneo Clausura no es solo por ascender, también por mantenerse entre los primeros como Bolívar y Wilstermann, que están en el primer peldaño del tablero y no están dispuestos a dejar terreno.



A la hora de las estadísticas los números son fríos, reflejan la campaña de cada plantel por lo que por el momento y si este martes termina el campeonato, la máquina vieja dejaría la categoría profesional, en tanto que el Toro jugaría los partidos del ascenso y descenso indirecto con el segundo de la Copa Simón Bolívar.



Mientras que en la tabla de posiciones del Campeonato Clausura, el plantel de Bolívar es primero con 28 puntos con +16 de diferencia de goles, en tanto que Wilstermann es segundo con +14 tantos y la misma puntuación, más abajo están The Strongest con 22, San José y Nacional Potosí 20, Always Ready con 18, Blooming con 16, Oriente Petrolero y Royal Pari con 15, Real Potosí con 11, Aurora, Guabirá y Destroyers con nueve y Sport Boys con ocho.



Con ese panorama se jugará la décima tercera fecha del Campeonato Clausura, el miércoles arranca la fecha con el cotejo entre los equipos de The Strongest y Destroyers en el estadio Hernando Siles, de La Paz este partido se disputará en un horario inusual para los paceños, 15:30 y en un día laboral, además la directiva dispuso que la entrada más económica será para el sector de las curvar 30 bolivianos.



Mientras que en Montero (Santa Cruz), se enfrentarán los equipos Sport Boys y Real Potosí a partir de las 17:30 en el estadio Gilberto Parada, de Montero, tras ese cotejo jugarán las planillas de Royal Pari y Bolívar desde las 20:30, en el mismo escenario deportivo.



En tanto que en la Villa Imperial, el elenco de Nacional Potosí recibe la visita de Always Ready, este encuentro se disputará en el estadio Víctor Agustín Ugarte a partir de las 20:30. El día jueves se completará la fecha con tres encuentros, el primero será entre Guabirá y San José desde las 15:00 en Montero.



En tanto que en Cochabamba jugarán Aurora con Blooming desde las 18:15, la novedad de este cotejo será el «debut» de Julio César Baldivieso como parte del cuerpo técnico del elenco cochabambino, el exjugador de la Selección Nacional recientemente dejó la planilla de Always Ready, por disposición de la dirigencia. Finalmente en Santa Cruz, desde las 20:30 rivalizarán los elencos de Oriente Petrolero con Wilstermann en el Ramón Aguilera Costas.