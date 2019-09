Baldivieso: Quiero hombres que quieran sacar adelante al equipo







25/09/2019 - 07:58:59

Opinión.- El entrenador Julio César Baldivieso se sumó al trabajo del cuerpo técnico del club Aurora este martes por la tarde luego de la presentación oficial, a cargo del presidente Jaime Cornejo, y dejó en claro las reglas con las cuales quiere sacar adelante al equipo en lo que resta del torneo Clausura.



"Aurora tiene jugadores interesantes, pero tiene que entrar a jugar el que esté al cien por ciento, que tenga la ilusión de sacar al equipo adelante. Lo reitero, no me vuelvo loco por los nombres. Quiero hombres que quieran sacar adelante al equipo", insistió el mundialista en las oficinas del club al iniciar el entrenamiento de la tarde.



Baldivieso fue presentado como el asistente técnico deportivo de Aurora, trabajará con Mauricio Adorno (director técnico), Charles da Silva (ayudante de campo) y Federico González (preparador físico). La dirigencia hará la consulta a la División Profesional para saber si puede estar en el banco durante los partidos, esto porque ya fue director técnico de Always Ready en este certamen y por reglamento no podría cumplir esas funciones.



"Eso es lo de menos, lo que cuenta es el trabajo día a día", comentó Baldivieso, quien está a gusto con los demás integrantes del cuerpo técnico y dejó en claro que no está en el club por el tema económico y quiere ayudar al Equipo del Pueblo en este momento de crisis.



Por el poco tiempo antes de encarar el cotejo contra Blooming, el jueves (18:15), en el estadio Ramón Aguilera, Baldivieso mencionó que poco se puede hacer en la parte futbolística y que estas horas serán utilizadas para trabajar en la parte psicológica del grupo. Con 32 puntos en la tabla acumulativa, Aurora necesita ganar para alejarse de los colistas: Sport Boys (31) y Destroyers (31).