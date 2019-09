Médicos instalan piquetes en cuatro regiones y piden renuncia de Ministra







25/09/2019 - 07:52:59

Los Tiempos.- Luego de volver a “foja cero” en el diálogo entre los médicos y el Ministerio de Salud, los galenos instalaron ocho piquetes de huelga en La Paz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, exigiendo la atención de su pliego de cinco puntos y la renuncia de la ministra del sector, Gabriela Montaño.



En Cochabamba, la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Caja Nacional de Salud (Fesimras) instaló un piquete en el Policlínico de la avenida Ayacucho.



Diez personas entraron en la extrema medida, indicó la dirigenta Aurora Balderrama, quien aseveró que el Gobierno “se hizo la burla” del sector en las mesas de diálogo.



El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, pidió al presidente Evo Morales que designe a un nuevo interlocutor para reanudar el diálogo entre ambos sectores.



“Ya no más diálogo con la Ministra porque es una mentirosa, por su incapacidad de resolver el conflicto que ya lleva más de un mes. Queremos otro interlocutor. El Presidente (Evo Morales) puede designar a quien quiera, pero ya no vamos a reunirnos con la ministra Montaño”, remarcó.



En principio, los profesionales sugieren al ministro de Gobierno, Carlos Romero, como interlocutor porque consideran que es la autoridad idónea para relatarle “con la verdad” sobre la realidad de los médicos al Primer Mandatario.



Henry Montero, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, dijo que Montaño fracasó y pidió su renuncia. “Como ministra ha fracasado y es por eso que los profesionales en salud pedimos la renuncia de la Ministra, ante la incapacidad demostrada en esta mesa de diálogos de sordos”, manifestó



Montaño aseguró que, el pasado viernes, mientras esperaba a la dirigencia del Colegio Médico de Bolivia para retomar el diálogo en Cochabamba, los profesionales decidieron asistir a una supuesta recepción social por el Día del Médico y que por esa situación no se revolvió el paro que se mantiene desde el 19 de agosto.



Al respecto, Larrea reprochó los dichos de la autoridad y afirmó que ésta recurre a mentiras y “bajezas” para denigrar a su sector.



Por su parte, el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, consideró que los médicos movilizados priorizan sus intereses salariales antes que la salud de la población.



“Reiteramos nuestra convocatoria al diálogo, pero algo debemos dejar ver que todas sus reivindicaciones son para mejorar las condiciones salariales del Colegio Médico de Bolivia, están en su derecho, pero le están mintiendo a la población diciendo que es un paro para poder mejorar el sistema de salud”, declaró.



Terrazas lamentó que a la dirigencia médica no le interese la salud de la población, ya que antepone intereses personales y electoralistas.



Asimismo, aseguró que es una “intransigencia” del sector médico que invalide a Montaño como interlocutora del conflicto.



La demanda de los galenos es la institucionalización de cargos, la abrogación de la Ley 1189, la inclusión a la Ley General del Trabajo y la declaración de sector estratégico.



DEFENSORA CALIFICA DE CRIMINAL EL PARO



La defensora del pueblo, Nadia Cruz, calificó de “criminal” el paro médico que ya lleva 36 días a nivel nacional y exigió al Ministerio de Salud adoptar medidas urgentes para garantizar la atención de los enfermos que acuden a los centros de salud.



“La afectación de la vida y la salud no son hechos coherentes con los derechos humanos. Se podría decir que son hechos criminales. Como Defensoría, consideramos que es necesario adoptar medidas urgentes”, dijo.



Cruz agregó que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) reconoce el derecho a la huelga del sector salud, pero afirma que la suspensión de los servicios no puede ser indefinida.