Cumbre de Bosques determina juicio a Evo por los incendios







25/09/2019 - 07:51:28

Página Siete.- La primera Cumbre en Defensa de los Bosques, que se realizó en Santa Cruz, emitió una resolución de 11 puntos a raíz de los incendios que afectan a la Chiquitania. Entre otras medidas, determinó un juicio de responsabilidades, contra el presidente Evo Morales. Además exige al Gobierno que publique el registro actualizado de los beneficiarios con tierras en desmonte.



Luego de intenso debate, en diferentes mesas de trabajo, sobre las emergencias ambientales que afectan al país, los participantes en la cumbre emitieron su manifiesto de 11 puntos. En el primero, los ambientalistas ratifican el pedido de que se declare desastre nacional y que acepte ayuda internacional para paliar los incendios que ya consumieron más de tres millones de hectáreas de bosques en el país.



En el segundo punto, solicitan la “abrogación inmediata de las normativas que vulneran la protección al medioambiente, la ley 741, Decreto Supremo 3973, ley 1098 y Decreto Supremo 3874”. Como tercer punto, exigen que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el Ministerio de Minería y la Autoridad de Bosques y Terras (ABT) hagan públicos las bases de datos “actualizadas” de asentamientos y dotaciones de tierra, concesiones mineras e informes de deforestación y uso de suelos.



“¿Quiénes están ocupando los territorios afectados? El INRA no hace rendición de cuentas de esas tierras, no se puede tener acceso a datos actualizados, lo mismo con lo del ABT, no se sabe los permisos que se han dado para chaqueos o quemas”, afirmó Eliana Torres, activista del colectivo que organizó el Congreso.



En esa línea, conminan al Estado a revertir todas las dotaciones de tierras para producción forestal en bosques y áreas protegidas. “Que respeten la vocación del suelo que está establecido en la Constitución (Política del Estado) donde dice que no se puede cambiar el uso de tierra de uso forestal”, indicó Torres.



Entre los otros puntos, piden cumplir la pausa ecológica de todo el territorio afectado por la depredación autorizada.



En el punto del juicio de responsabilidades, además de señalar a Morales, el proceso también incluirá a sus colaboradores, por el delito de omisión de socorro oportuno y daño al medioambiente. La resolución será remitida al Tribunal Internacional de la Naturaleza.



Otras conclusiones



Bomberos Entre las demandas del Congreso en Defensa de los Bosques, se exige el empadronamiento nacional de los bomberos para dotarlos de seguros de salud, beneficios sociales, capacitación y equipamiento técnico continuo.

Marcha Se declaró la emergencia permanente y anunciaron que fortalecerán la décima marcha indígena.