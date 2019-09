Bolivia Dice No pidió a la UE vigilar los resultados del voto





25/09/2019 - 07:48:34

El Diario.- La alianza opositora Bolivia Dice No se reunió ayer con las veedoras y expertas en temas electorales y derechos humanos de la Unión Europea (UE): Rebecca Cox y Idoia Aranceta, a quienes pidieron hacer una vigilancia exhaustiva a los resultados de la votación del 20 de octubre, porque existen sospechas de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cometerá fraude para favorecer al binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS).



La reunión comenzó a las 16.00 de ayer y se prolongó por una hora, aproximadamente. Del encuentro participaron la candidata a senadora por La Paz, Patricia Fiorillo, y el coordinador de la alianza partidaria, Vladimir Peña, quienes entregaron una carta con tres principales observaciones de todo el proceso electoral.



“Hemos pedido a la Unión Europea que pueda cuidar, fundamentalmente que los votos de los bolivianos que los resultados sean contados lo que se decida en las urnas y lo que se refleje los mismos datos en el centro de cómputo y no exista ninguna manipulación”, señaló Peña.



Le expresaron sus observaciones sobre la administración del proceso por parte del ente electoral, que derivó en la dimisión de la expresidenta del TSE, Katya Uriona, y los exvocales, José Luis Exeni y Dunia Sandoval. Además de la renuncia de más de una treintena de funcionarios que están a cargo del cómputo y las áreas técnicas.



El pasado lunes, las expertas sostuvieron una reunión de más de dos horas con los vocales del Órgano Electoral, donde solicitaron información detallada sobre el sistema de Transmisión Rápida de Resultados, conocida como TREP. Este mecanismo consiste en el envío de fotografías de las actas electorales y los resultados a un centro de cómputo, para que el TSE determine el ganador en la misma jornada electoral.



CARTA



En la carta se expresa la preocupación sobre un proceso electoral irregular que se está desarrollando en el país, explican sobre la habilitación del binomio del MAS, a través de la sentencia 0084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



La resolución del Órgano Electoral que viabilizó esa candidatura, sin tomar en cuenta las restricciones de la Constitución Política del Estado (CPE) y los resultados del referendo del 21 de febrero del 2016, donde el 51.34 por ciento rechazó la repostulación de Evo Morales.



“Sin embargo, utilizando las mismas estrategias que el cuestionado presidente nicaragüense Daniel Ortega; el oficialismo acudió ante un desacreditado TCP, quien haciendo a un lado la decisión soberana del pueblo boliviano, declaró la reelección indefinida como un derecho humano”, puntualiza parte de la carta.



PREOCUPACIÓN



La semana pasada, el embajador de Alemania en Bolivia, Stefan Duppel, recordó que su país aportó con 100.000 euros para el financiamiento del sistema TREP, con la finalidad de mejorar el mecanismo para transparentar la información y evitar el cambio de actas en el traslado entre centros de votación y los tribunales departamentales.



“A mí me preocupa el día después de las elecciones, ¿Qué va a pasar? ¿Están todos de acuerdo con que los resultados son limpios? Yo creo que hay mucha desconfianza en general por las elecciones y nosotros queremos asegurar que las mismas serán lo más limpias que sea posible, para que todos, después de emitir su voto, confíen en que el resultado es el verdadero”.



Los opositores cuestionaron el incremento de electores bolivianos en el exterior, específicamente en Brasil, Argentina, España y Chile, regiones donde el presidente Evo Morales obtuvo mayor respaldo en el referéndum del 2016. Pero no sucedió lo mismo en los países donde rechazaron su repostulación.



Los legisladores advirtieron de un posible fraude en el exterior tomando en cuenta que el control de las urnas y el conteo rápido de votos se hace complicado debido a la distancia. Al respecto, Peña aseguró que están articulando una estrategia para hacer respetar la decisión de la población y vigilar los resultados en cada uno de los recintos.



CONADE



El presidente del Conade, Waldo Albarracín, también sostuvo un encuentro con la delegación internacional, donde les señalaron las irregularidades del proceso electoral, pero sobre todo en la cesura de las encuestas que se realizan en el país. Citó el caso específico del proyecto “Tu voto cuenta” que se realizó en coordinación con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Fundación Jubileo y varios medios de comunicación.