A la fecha se han destinado $us 23 millones para sofocar incendios





24/09/2019 - 19:53:53

La Paz, (ABI).- El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó el martes que hasta la fecha el Gobierno destinó 23 millones de dólares para sofocar los incendios en la Chiquitania del departamento de Santa Cruz, monto que invirtió en la contratación de aeronaves, combustible y equipamiento de soldados, entre otros, además señaló que los focos de calor suman 2.200.



"Los gastos en cuanto a combustible, equipamiento de miles de soldados que salen a diario a combatir el fuego más el pago del Supertanker, los tres helicópteros contratados desde Canadá más otros gastos, en realidad ya vamos por los 23 millones de dólares gastados en esta operación", dijo a la Red Patria Nueva.



Zavaleta explicó que esa cifra no toma en cuenta la ayuda internacional que recibió Bolivia como los helicópteros peruanos y los tres helicópteros pagados por Francia, por lo que el monto señalado es "parcial" debido a que las operaciones continuarán unos días más en la región oriental.



Dijo que desde el inicio de las operaciones se movilizaron cientos de vehículos no solo militares sino cisternas, ambulancias, motorizados de apoyo logístico, entre otros, y por aire también se usaron todas las aeronaves de las Fuerzas Armadas.



En relación a los focos de calor, el titular de Defensa, afirmó que según los datos hasta ayer al finalizar la tarde alcanzaban a 2.200, de los 8.000 que eran en agosto, aunque aseveró que el número varía de acuerdo con la temperatura y los vientos que se presentan en la región chiquitana.



"Estamos combatiendo el fuego en Concepción, en San Ignacio de Velasco y otros 14 municipios más, pero nosotros apagamos en un lado y vuelve a aparecer fuego a nuestras espaldas, definitivamente hay personas que se están dedicando a prender nuevos focos de calor en la Chiquitania", denunció.



Precisó que por instrucción del presidente Evo Morales todos los equipos contratados por el Estado boliviano se quedarán en Bolivia todo el tiempo que sea necesario.



Enfatizó que en el trabajo de campo se tiene a una delegación europea, entre expertos y bomberos, al igual que un contingente argentino que trabaja en el municipio de Concepción, en ambos casos, dijo que se quedarán hasta principios de octubre.



"Los helicópteros franceses estimo nos van a apoyar hasta también principios de octubre", añadió.



Para Zavaleta el incendio forestal que se presentó en esa región oriental deja varias lecciones aprendidas y destacó que se ha ganado "mucha experiencia" en cuanto a la coordinación para enfrentar esas contingencias.



"Realmente es una operación que nos ha dejado mucha experiencia, pero hay que considerar que no solamente estamos combatiendo el incendio sino también la sequía y hemos hecho mucho énfasis en esto porque el incendio va a pasar en unos días más, pero la sequía va a traer consecuencias en la productividad y en la supervivencia de la gente", complementó.